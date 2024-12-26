Три конькобежца Челябинской области выступят на Кубке Содружества в Минске

Анастасия Григорьева, Никита Базюк и Степан Чистяков поборются за награды с белорусскими спортсменами

Завтра, 27 декабря, в Минске стартует «Кубок Содружества» по конькобежному спорту — клубные соревнования, в которых выступят сильнейшие российские и белорусские спортсмены. Поборются за награды турнира и три конькобежца из Челябинской области — Анастасия Григорьева, Никита Базюк и Степан Чистяков, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

Состязания пройдут в течение трех дней, с 27 по 29 декабря. На льду «Минск-Арены» состоятся забеги как среди лидеров российской и белорусской команд, так и перспективных юниоров из этих стран в категориях 16—17 и 18—19 лет.

Российская национальная сборная заявила на турнир 20 спортсменов. В их число вошли и три южноуральских конькобежца — Анастасия Григорьева, Никита Базюк и Степан Чистяков.

В программе соревнований забеги не только на олимпийских дистанциях конькобежного спорта, но и 100‑метровый суперспринт. Наряду с масс-стартом, он пройдет в заключительный день турнира.

Напомним, что накануне все сильнейшие конькобежцы Челябинской области (кроме Ольги Фаткулиной и Екатерины Алдошкиной) выступили на чемпионате России в подмосковной Коломне. На этих стартах они завоевали пять медалей. Призерами соревнований стали в том числе Анастасия Григорьева и Никита Базюк.