Конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на Кубке России по многоборью

На соревнованиях в Челябинске она поднялась на пьедестал с дочкой Оливией

На льду «Уральской молнии» в Челябинске определились победители и призеры Кубка России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Победу одержали Дарья Качанова из Нижнего Новгорода и Виктор Муштаков из Алтайского края. Но в центре внимания была неувядающая Ольга Фаткулина. Челябинская конькобежка стала серебряным призером соревнований, поднявшись на пьедестал со своей дочуркой Оливией, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Причина повышенного внимания к серебряному призеру Олимпийских игр лежала на поверхности. Во-первых, Ольга Фаткулина выступала на родном льду, в челябинском ЛД «Уральская молния». Именно ее пришли в первую очередь поддержать любители конькобежного спорта на Южном Урале. Кроме того, интерес к спортсменке обусловлен и тем, что в феврале 2023 года она стала мамой. Но решила не вешать коньки на гвоздь, а вернуться в большой спорт после декретного отпуска.

В том, что Ольга может претендовать на высокие места на домашнем Кубке России по многоборьям, стало ясно уже в первый день соревнований. Челябинка показала второй результат на 500-метровке, уступив лишь лидеру национальной сборной на этой дистанции Дарье Качановой.

Достойный результат Ольга Фаткулина показала и на 1000 метров, где также финишировала со вторым временем. Вчера, 28 ноября, спортсменка опубликовала пост в соцсетях, в котором сделала акцент на том, что сегодня для нее высокие места и победы — не главное.

«Столько лет в коньках!.. Сейчас получаю удовольствие от того, что я делюсь своим опытом. И даже не возникает мысли, что мне жалко своих знаний или кто-то пробежит дистанцию быстрее меня. Я хочу и желаю всем прогресса и буду рада, если наши конькобежцы будут рвать и метать на мировой арене», — подчеркнула Ольга Фаткулина.





На соревнованиях в Челябинске наша титулованная спортсменка показала итоговый второй результат в спринтерском многоборье. Здесь суммируются результаты спортсменов по итогам четырех дистанций (два забега по 500 и 1000 метров). При этом один из забегов Ольга Фаткулина даже выиграла, показав 38,17 во второй день соревнований на дистанции 500 метров. Отметим, что в десятке сильнейших в спринтерском многоборье оказалась и еще одна челябинка — Мария Гудошникова. Она заняла итоговую девятую позицию.

Кубок России по конькобежному спорту. Спринтерское многоборье. Результаты:

Женщины:

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 152,295.

2. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 154,395.

3. Ангелина Голикова (Москва) — 158,480.

Мужчины:

1. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 141,140.

2. Тимур Карамов (Краснодарский край) — 141,695.

3. Павел Кулижников (Краснодарский край / Мурманская область) — 141,815.

В соревнованиях среди мужчин не было равных Виктору Муштакову, представляющему Алтайский и Красноярский край. Совсем немного ему уступили два конькобежца из Краснодарского края: у Тимура Карамова второе место, а чемпион мира Павел Кулижников замкнул тройку сильнейших. Лучшим из южноуральцев стал Степан Чистяков, занявший 6-е место.

Кубок России по конькобежному спорту в Челябинске завершат представители классического многоборья. Сегодня вечером, 29 ноября, станут известны победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин.