Челябинску доверили провести чемпионат России по шорт‑треку

Соревнования пройдут 12—16 декабря на льду ДС «Уральская молния»

Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях пройдет в Челябинске. Сегодня, 20 июня, Союз конькобежцев России утвердил даты и места проведения соревнований в сезоне-2024/2025. Чемпионат страны по шорт-треку состоится 12—16 декабря на льду дворца спорта «Уральская молния». Также южноуральская столица примет и чемпионат России по конькобежному многоборью, сообщается на сайте СКР.

В сезоне-2024/2025 сильнейшие шорт-трекисты страны поборются за награды на двух чемпионатах России. Первый из них, на отдельных дистанциях, пройдет 12—16 декабря в Челябинске. Второй, по многоборью, состоится 6—10 марта 2025 года в Уфе. К такому решению пришли руководители Союза конькобежцев России, составляя план проведения официальных соревнований по шорт-треку в предстоящем сезоне.

Кроме того, как и ранее, запланировано проведение несколько этапов Кубка России по шорт-треку. Они пройдут в Уфе, Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске. Финальный старт соревнований примет 13—16 февраля 2025 года Санкт-Петербург.

На заседании СКР также были озвучены даты и места проведения главных стартов сезона по конькобежному спорту. Так, Челябинск примет третий этап Кубка России (14—17 января 2025 года), а также чемпионат России в многоборье. Эти соревнования состоятся 31 января — 2 февраля 2025 года в ЛДС «Уральская молния».

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Южный Урал был выбран местом для проведения соревнований по шорт-треку и конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших спортсменов. Героиней этих стартов стала челябинка Екатерина Алдошкина. Она завоевала три золотые медали в шорт-треке и дважды поднималась на пьедестал почета в состязаниях по конькобежному спорту.