Команды «Металлург» и «Позитив» завоевали путевки в тандем «Мастер» по баскетболу 3×3

Южноуральские клубы успешно выступили на этапе чемпионата России в Москве

В Москве завершился тандем «Вызов» чемпионата России по баскетболу 3×3. Успешно в нем выступили женская команда «Позитив» и мужской клуб «Металлург», завоевавшие путевки в дивизион «Мастер». Причем челябинские спортсменки выиграли турнир, сотворив одну из главных сенсаций, сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ).

В течение двух дней на этапе чемпионата России по баскетболу 3×3 в тандеме «Вызов» мужские и женские команды бились не только за рейтинговые очки, но и за путевки в дивизион «Мастер». С этой задачей успешно справились девушки из челябинской команды «Позитив» и мужской клуб «Металлург» из Магнитогорска. Неудача постигла челябинских парней из «Курчатова», остановившихся в шаге от выполнения задачи.

В женском тандеме «Вызов» приняли участие 12 команд, при этом путевки в дивизион «Мастер» могли завоевать только четыре из них. Выступили в турнире и два южноуральских коллектива — «Позитив» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Приятный сюрприз преподнесли девушки из «Позитива». В Москве они сотворили сенсацию, выиграв турнир.

В составе команды успешно выступили Юлия Данилова, Полина Доля, Валерия Литовская и Юлия Смагина. На групповом этапе челябинки выиграли оба поединка. Причем умудрились победить лидера текущего чемпионата «Красную Пахру» из Москвы — 21:16. Во втором матче «Позитив» в упорной борьбе сломил сопротивление «Металлурга» — 17:15.

Магнитогорская команда не смогла выйти в стыковые матчи, чтобы побороться за путевку на «Мастер». Девушки уступили столичной «Красной Пахре» (11:19) и завершили свое выступление в турнире. Отметим, что в Москве выступили спортсменки из клуба, выступающего в классическом баскетболе, — Мария Адащик, Виктория Давыдова, Алена Телегина и Зарина Хипиева.

Челябинки из команды «Позитив» в стыковом матче вырвали победу у подмосковных баскетболисток из Khimki Power — 14:12. Это позволило им оформить путевку в дивизион «Мастер».

Баскетбол 3×3. Этап чемпионата России. Тандем «Вызов». Женщины. Результаты с участием южноуральских команд.

Групповой этап.

«Красная Пахра» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 19:11.

«Позитив» (Челябинск) — «Красная Пахра» (Москва) — 21:16.

«Позитив» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 17:15.

Стыковой матч.

«Позитив» (Челябинск) — Khimki Power (Московская область) — 14:12.

В мужском турнире в Москве выступили аж четыре южноуральские команды: «Металлург» (Магнитогорск), «MMK-DG» (Магнитогорск), «Курчатов» (Челябинск) и «Курчатов U23» (Челябинск). Здесь лучше проявили себя «сталевары». Они со второго места вышли в стыковой матч, где умудрились выиграть у сильного соперника из Москвы — Hoops (17:12). Благодаря этой победе «Металлург» завоевал путевку в дивизион «Мастер». В составе команды отличились Ян Ирков, Станислав Сарафанкин, Артем Степанцов и Иван Фещенко.

А вот парни из «Курчатова» выступили не лучшим образом. Молодежная команда не старше 23 лет уступила в двух матчах и выбыла из борьбы. Основной состав челябинского клуба добрался-таки до стыкового поединка, но там в драматичной борьбе уступил соперникам из Khimki Power — 17:18.

А ведь еще месяц назад наши парни здорово выступили на «мастерском» турнире в Перми. Тогда Андрей Киселев, Александр Темников, Иван Цуканов, Матвей Ян дошли до финала, уступив пермскому суперклубу Bionord PRO. В этот раз не сложилось во многом из-за того, что не смог завершить турнир Станислав Сотников.

Баскетбол 3×3. Этап чемпионата России. Тандем «Вызов». Мужчины. Результаты с участием южноуральских команд.

Групповой этап.

«Курчатов» (Челябинск) — «Десятка» (Москва) — 18:16.

«Курчатов» (Челябинск) — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — 19:20.

«Курчатов U23» (Челябинск) — Bionord PRO (Пермь) — 9:21

«Металлург» (Магнитогорск) — Bionord PRO (Пермь) — 18:21.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Курчатов U23» (Челябинск) — 21:13.

«MMK-DG» (Магнитогорск) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 16:18.

«MMK-DG» (Магнитогорск) — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — 8:21.

Стыковые матчи.

«Курчатов» (Челябинск) — Khimki Power (Московская область) — 17:18.

«Металлург» (Магнитогорск) — Hoops (Москва) — 17:12.

Напомним, что следующий этап чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет в Екатеринбурге. Здесь сыграют 12 мужских и 6 женских команд в дивизионе «Мастер». Уже известны 13 участников, которые завоевали путевки в турнир по спортивному принципу, еще 5 получат обладатели специальных приглашений (wild card) — 3 в мужской тандем и 2 в женский.