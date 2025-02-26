Баскетболистки «Металлурга» проиграли два матча «ЧГУ-Атланта» в Высшей лиге

Магнитогорская команда уступила одному из фаворитов турнира — 85:92 и 74:89

Девушки из баскетбольной команды «Металлург» потерпели два поражения в Высшей лиге от одного из фаворитов турнира — «ЧГУ-Атланта». В обоих случаях героиней матчей стала лидер чебоксарской команды Олеся Огурцова. В первом поединке она набрала 37 очков, а во втором — 36! Несмотря на поражения, магнитогорский клуб обеспечил себе участие в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды здорово выступают в текущем сезоне Высшей лиги, уже обеспечили себе участие в плей-офф. И все же «ЧГУ-Атланта» как матерый старожил турнира выглядел фаворитом. Даже несмотря на то, что девушки из «Металлурга» проводили матч на своей площадке. И оба матча оправдали ожидания болельщиков — поединки получились равными, упорными и зрелищными.

Первый из них запомнился классной игрой трех баскетболисток магнитогорского клуба — Марии Адащик, Яны Голяковой и Дарьи Аникиной. Уже в первой половине матча они набрали аж 42 очка из 45 всей команды. Благодаря их усилиям хозяйки площадки с минимальным счетом (45:44) ушли на большой перерыв.

Но была у соперниц одна спортсменка, которая в этом сезоне едва ли не в одиночку способна решать исход любого поединка. Зовут ее Олеся Огурцова. Поначалу она была не такой заметной фигурой на площадке, но в третьем и особенно четвертом периоде стала тащить свою команду к победе.

Лидер «ЧГУ-Атланты» набрала в итоге аж 37 очков — фантастический результат! Причем, особенно результативно Огурцова сыграла в заключительной четверти, по сути, решив исход матча. Что касается трио из «Магнитки», то девушки также выдали отличную игру, набрав аж 73 очка. Жаль, партнеры по команде их не поддержали. 85:92 — победа клуба из Чувашии.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

25 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 85:92 (21:18, 24:26, 18:25, 22:23).

«Металлург»: Адащик (26), Голякова (26), Аникина (21), Мордвинцева (7), Давыдова (5), Завьялова, Мишина, Телегина, Гайдукова.

«ЧГУ-Атланта»: Огурцова (37), Ануфриенко (21), Кириленко (11), Бабкова (10), Косинова (9), Коробенко (2), Лавренова (2), Силанова, Рахимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Олеся Огурцова («ЧГУ-Атланта»)

Провела шикарный матч, набрав аж 37 очков! Решила исход поединка в концовке. В итоге набрала аж 45 баллов эффективности. Есть такое ощущение, что это рекорд сезона в Высшей лиге.



Мария Адащик («Металлург»)

Была очень близка к тому, чтобы сделать трипл-дабл. В итоге у нее 26 очков, 9 подборов и 7 передач. Увы, но и этого оказалось мало, чтобы принести победу своей команде.

Яна Голякова («Металлург»)

Еще одна баскетболистка, которая провела отличный матч. 26 очков и 5 подборов говорят сами за себя. Заработала на себе аж 8 фолов соперниц.

Интересным получился и второй матч между командами. Его лучше начали девушки из Магнитогорска. И главным образом Дарья Аникина. В первой половине игры она набрала аж 21 очко! При этом реализовала 4 «трешки» из 5. Да и со средней дистанции она почти не промахивалась.

Да, у команды из Чебоксар вновь солировала Олеся Огурцова, но ее до поры до времени все-таки удавалось сдерживать. По крайней мере, магнитогорские девушки не давали ей беспрепятственно бросать со средней дистанции. 44:42 к большому перерыву в пользу «Металлурга».

Ну а затем вновь взялась за дело лидер «ЧГУ-Атланты». Она вновь стала исправно набирать очки. Да и партнеры по команде ей стали помогать, тоже брали игру на себя. Команда из Чебоксар вырвалась вперед, 57:66 — перед заключительным периодом.

Разумеется, отыграть 9-очковый отрыв за 10 минут было реально. И девушки из «Металлурга» были близки к тому, чтобы добиться успеха. Им очень не хватало пропускавшей матч из-за повреждения Яны Голяковой. Ну а та же Огурцова еще больше упрочила лидерство своей команды и пополнила свой снайперский счет — 74:89 в пользу «ЧГУ-Атланты».

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

26 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 74:89 (22:20, 22:22, 13:24, 17:23).

«Металлург»: Аникина (26), Давыдова (18), Адащик (12), Завьялова (6), Мордвинцева (5), Шаляпина (5), Мишина (2), Телегина, Хипиева.

«ЧГУ-Атланта»: Огурцова (36), Бабкова (16), Ануфриенко (13), Кириленко (12), Косинова (8), Силанова (4), Коробенко, Рахимова, Лавренова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Олеся Огурцова («ЧГУ-Атланта»)

Вновь выдала матч-шедевр! 36 очков, 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата — это фантастика. Практически в одиночку зарешала оба матча с «Металлургом».

Дарья Аникина («Металлург»)

Еще один плюсик в карму новобранца магнитогорской команде. Становится в коллективе «своей»: набрала аж 26 очков, особенно здорово провела первую половину матча.

Анна Бабкова («ЧГУ-Атланта»)

Один из теневых лидеров чебоксарского клуба, провела большой объем «черновой» работы. При этом была результативной в атаке, набрав 16 очков.

Девушкам из «Металлурга» переводить дух нельзя. Впереди у них еще два сложнейших домашних поединка. В Магнитогорске наша команда принимает лидера Высшей лиги — ногинский «Спартак». Матчи во ДС им. Ромазана пройдут 1 и 2 марта.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).