Баскетболистки «Металлурга» дважды проиграли лидеру Высшей лиги

Магнитогорская команда не смогла на своей площадке выиграть у ногинского «Спартака»

Женская баскетбольная команда «Металлург» не смогла нанести поражение лидеру Высшей лиги на домашней площадке. Девушки из Магнитогорска дважды уступили ногинскому «Спартаку» — 67:81 и 73:79. Южноуральская команда опустилась на 7-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая игра в Магнитогорске с лидером Высшей лиги хозяйкам площадки не задалась с самого начала. Девушки из «Металлурга» вынуждены были быть в роли догоняющих — 15:20 после первого периода и 15:25 — после второго. Надо отдать им должное, они постарались исправить ситуацию после большого перерыва. И даже выиграли третью четверть 21:11. Но на этом их запал закончился.

В четвертом периоде гости усилили натиск, добавили в движении. И праздновали победу — 81:67. Отметим, что в составе «Металлурга» здорово сыграли три игрока — Дарья Аникина, Алена Телегина и Мария Адащик. На троих они набрали аж 57 из 67 очков всей команды.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

1 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Ногинск) — 67:81 (15:20, 15:26, 21:11, 16:24).

«Металлург»: Аникина (24), Телегина (19), Адащик (14), Мордвинцева (4), Мишина (2), Завьялова (2), Котельникова (2), Давыдова, Фандеева.

«Спартак»: Пиляева (30), Шишмарева (12), Линникова (11), Криполапова (10), Пузикова (6), Горшечникова (5), Ирхина (4), Король (2), Калестру (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александра Пиляева («Спартак»)

Самый результативный игрок матча, преодолела «гроссмейстерский» 30-очковый рубеж. Сделала также 11 подборов и 5 передач, ее КПД — 34 балла!

Дарья Аникина («Металлург»)

Лучшая в составе магнитогорской команды. Часто брала игру на себя, набрала 24 очка. Минус лишь в том, что броски с «трешки» не пошли — 0 попаданий из 6 попыток.

Марина Криволапова («Спартак»)

Сделала дабл-дабл: 10 очков и 12 подборов. Хорошо сыграла в обороне.

Более упорным и равным получился поединок между командами, состоявшийся на следующий день. В этот раз в полной красе проявила себя лидер магнитогорской команды Мария Адащик. Именно она тащила команду, несла на себе бремя лидера.

Исход поединка решался в самой концовке. Увы, силенок у «Металлурга» на нее не хватило. За счет хорошей ротации состава и мастерства опытных игроков «Спартак» взял верх, выиграв с разницей в 6 очков — 79:73.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

2 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Ногинск) — 73:79 (22:21, 18:23, 16:19, 17:16).

«Металлург»: Адащик (30), Телегина (15), Давыдова (9), Аникина (8), Завьялова (8), Мордвинцева (3), Мишина, Котельникова.

«Спартак»: Пиляева (19), Криволапова (16), Ирхина (11), Линникова (10), Пузикова (9), Шишмарева (8), Калестру (6), Король, Горшечникова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александра Пиляева («Спартак»)

Один из лидеров ногинского клуба вновь была активной. Удивительно, но она вообще не покидала площадку, сыграв все 40 минут. За это время у нее 19 очков, 11 подборов и 9 передач. Совсем немного не хватило для того, чтобы сделать трипл-дабл!

Мария Адащик («Металлург»)

Была лучшей в составе магнитогорской команды. Увы, но и 30 набранных очков не хватило для того, «Металлург» праздновал успех.

Марина Криволапова («Спартак»)

Опытный игрок провел классный матч за «красно-белых»: 16 очков и 15 подборов — это очень круто! А еще у нее 5 передач и 5 перехватов.

После этих двух поражений «Металлург» опустился на одну строчку в турнирной таблице. Магнитогорская команда теперь занимает 7-е место. Следующие два поединка подопечные Сергея Тюрина проведут на своей площадке — 14 и 15 марта им предстоит сыграть с дублем клуба «Нефтяник-Титан» из Омска.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).