Клуб «Курчатов» впервые дошел до финала тандема «Мастер» по баскетболу 3×3

Челябинцы в драматичном поединке проиграли решающий матч клубу Bionord PRO — 20:21

Челябинская команда по баскетболу 3×3 выступила на тандеме «Мастер» в Перми выше всяких похвал. Впервые «Курчатов» стал не просто участником топового турнира, но и дошел до его финала. В решающем поединке челябинцы также показали классную игру, на равных бились с пермским суперклубом, но уступили им с минимальным счетом 20:21, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Заслужить путевку в тандем «Мастер» нужно постараться. Для этого командам нужно проявить себя на так называемых тандемах «Вызов». В текущем сезоне их было два. И с задачей отобраться в более сильный дивизион челябинский клуб «Курчатов» успешно справился. В Перми в итоге собрались 12 мужских и 6 женских команд. Среди них и два челябинских клуба: компанию «Курчатову» составили девушки из «Позитива».

Но начнем с приятного, а именно — с выступления наших парней. Уже на групповом этапе они показали, что готовы бороться за самые высокие места. Начали они турнир с уверенной победой над пермским клубом Bionord — 16:11, затем был непростой матч с подмосковной командой Khimki Power. И здесь наши парни праздновали успех — 21:17. Так, заняв первое место в группе, команда вышла в плей-офф, игры которого прошли на следующий день.

Здесь, в играх на выбывание, и началась самая жара. Цена ошибки и неточного попадания резко возросли. Тяжелейшим для «Курчатова» стал четвертьфинальный поединок, в котором ему противостоял клуб Stella Pro из Екатеринбурга. Ценой больших усилий и нервного напряжение челябинцы вырвали победу — 18:17.

Не менее сложным получился и полуфинальный поединок с БК «Московский». И здесь все решалось «на тоненького». К счастью, и этот матч «Курчатов» вытащил «на зубах» — 22:18. Так, впервые в своей истории челябинский клуб вышел в финал тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. Тандем «Мастер», Пермь. Мужчины. Результаты матчей:

«Bionord» (Пермь) — «Khimki Power» (Московская область) — 22:15

«Курчатов» (Челябинск) — «Bionord» (Пермь) — 16:11

«Курчатов» (Челябинск) — «Khimki Power» (Московская область) — 21:17



Группа В

«Bionord PRO» (Пермь) — «Hoops» (Москва) — 21:11

«Bionord PRO» (Пермь) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 21:11

«ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — «Hoops» (Москва) — 21:12

Группа С

«Автодор» (Москва) — «Stella PRO» (Екатеринбург) — 13:12

«Автодор» (Москва) — «Арсенал-Лары» (Тула) — 21:17

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Арсенал-Лары» (Тула) — 21:19

Группа D

«Московский» (Москва) — «Rocket Team» (Москва) — 21:15

«Московский» (Москва) — «Шахтер» (Солигорск) — 21:13

«Rocket Team» (Москва) — «Шахтер» (Солигорск) — 19:17

Четвертьфиналы

«Курчатов» (Челябинск) — «Stella PRO» (Екатеринбург) — 18:17

«Московский» (Москва) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 22:11

«Bionord PRO» (Пермь) — «Rocket Team» (Москва) — 21:19

«Bionord» (Пермь) — «Автодор» (Москва) — 16:15

Полуфиналы

«Курчатов» (Челябинск) — «Московский» (Москва) — 22:18

«Bionord PRO» (Пермь) — «Bionord» (Пермь) — 17:11

Финал

«Bionord PRO» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 21:20.

Финальный матч стал украшением всего турнира. В нем обе команды проявили свои снайперские качества. Едва ли не каждый их бросок достигал цели. Огорошили двумя дальними попаданиями Александр Зуев и Станислав Шаров. Кстати, оба — серебряные призеры Олимпийских игр, лидеры российского баскетбола 3×3. Не прошло и минуты, а на табло уже горели 0:4.

Но наших парней такое бурное начало матча не обескуражило. Матвей Ян ответил двухочковым броском, в красивом проходе завершил комбинацию Иван Цуканов. А затем стало тревожно: главный снайпер «Курчатова» Матвей Ян получил повреждение и был велик риск того, что остаток матча челябинский клуб проведет без замен. К счастью, игрок спустя некоторое время все же появился на площадке.

Зато в непростой момент роль лидера взял на себя играющий тренер «Курчатова» Станислав Сотников. Он два раза подряд забил сложнейшие броски с дальней дистанции, вернув команду в игру. Помог команде и Андрей Киселев. Челябинцы в концовке даже вышли вперед и именно они могли решить все в одной атаке. Увы, Матвей Ян при счете 20:19 в кольцо не попал. Соперники провели две результативные атаки и вырвали победу — 20:21.

Результативность игроков БК «Курчатов» на тандеме «Мастер» в Перми:

Андрей Киселев — 30 очков (6+2+7+10+5).

Станислав Сотников — 27 очков (5+6+4+3+9).

Матвей Ян — 27 очков (2+9+5+7+4).

Иван Цуканов — 13 очков (3+4+2+2+2).

Ну, а в женском турнире не все получилось у девчонок из команды «Позитив». Начали они турнир с разгромного поражения от «Десерта» из Екатеринбурга (4:21). Немного не повезло им в матче с «АБ Кондрашина» из Санкт-Петербурга (16:18). В итоге они вынуждены были бороться лишь за утешительное 5-е место. Игру у воронежской «Спарты» они выиграли (16:15), подсластив пилюлю от неудачной игры в первый игровой день.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. Тандем «Мастер», Пермь. Женщины. Результаты:

Группа А

«Красная Пахра» (Москва) — «Спарта» (Воронеж) — 12:9

«Красная Пахра» (Москва) — «Khimki Power» (Московская область) — 12:19

«Khimki Power» (Московская область) — «Спарта» (Воронеж) — 19:2

Группа В

«Десерт» (Екатеринбург) — «Позитив» (Челябинск) — 21:4

«Десерт» (Екатеринбург) — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — 17:18

«АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — «Позитив» (Челябинск) — 18:16

Матч за 5-е место

«Позитив» (Челябинск) — «Спарта» (Воронеж) — 16:15

Полуфиналы

«Десерт» (Екатеринбург) — «Khimki Power» (Московская область) — 21:16

«Красная Пахра» (Москва) — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — 14:12

Финал

«Красная Пахра» (Москва) — «Десерт» (Екатеринбург) — 16:14.

Результативность игроков команды «Позитив» на тандеме «Мастер»:

Полина Доля — 2+0+5

Валерия Литовская — 1+3+3

Юлия Смагина — 1+10+4

Юлия Данилова — 0+3+4.

Впереди участников чемпионата России по баскетболу 3×3 ждут следующие тандемы, но в дивизионе «Вызов». Челябинский «Курчатов», заняв второе место в дивизионе «Мастер», набрал важные рейтинговые очки, которые будут учитываться при формировании участников финального этапа чемпионата России.