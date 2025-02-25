Определились все участники тандема «Мастер» по баскетболу 3×3 в Екатеринбурге

Специальное приглашение на турнир получил челябинский клуб «Курчатов»

Стали известны все участники этапа чемпионата России по баскетболу 3×3 в дивизионе «Мастер», который пройдет с 21 по 22 марта в Екатеринбурге. В турнире выступят три команды из Челябинской области, в том числе и БК «Курчатов», который получил от организаторов специальное приглашение, сообщает Российская федерация баскетбола.

В тандеме «Мастер» чемпионата России в Екатеринбурге выступят 12 мужских и 6 женских команд. Большая часть участников турнира определилась по итогам тандема «Вызов», завершившегося накануне в Москве. На этом турнире путевки в дивизион «Мастер» завоевали девушки из челябинской команды «Позитив» и парни из магнитогорского «Металлурга».

Однако сегодня, 25 февраля, стало известно, что выступит на турнире в Екатеринбурге и челябинский мужской клуб «Курчатов». Он получил от организаторов так называемый wild card — то есть специальное приглашение.

Участники тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 в Екатеринбурге:

Мужской турнир:

Группа А: Bionord Pro (Пермь), «Десятка» (Москва), Hoops (Москва).

Группа B: Bionord (Пермь), Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск).

Группа C: Rocket Team (Москва), «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург), Stella Pro (Екатеринбург).

Группа D: «Московский» (Москва), «Автодор» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск).

Женский турнир:

Группа A: «Десерт» (Екатеринбург), «Красная Пахра» (Москва), «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург).

Группа B: Khimki Power (Химки), «Позитив» (Челябинск), «Тулпар» (Казань).

В первый день турнира состоятся матчи в группах, во второй — будут сыграны стыковые матчи и серия плей-офф.