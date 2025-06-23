Команда «Курчатов» завоевала серебро на Кубке Победы по баскетболу 3×3 в Краснодаре

За челябинский клуб на турнире выступили Матвей Ян, Андрей Киселев, Антон Зарецкий и Егор Карпов

Челябинский клуб «Курчатов» стал призером международного турнира «Кубок Победы» по баскетболу 3×3 в Краснодаре. Южноуральская команда потерпела лишь одно поражение, уступив в финале клубу Rocket Team из Москвы и завоевав серебряные медали. В составе команды призерами стали Матвей Ян, Андрей Киселев, Антон Зарецкий и Егор Карпов, сообщает региональная федерация баскетбола.

Соревнования в Краснодаре собрали представительный состав участников. Все они были разбиты на две подгруппы. Челябинский клуб на групповом этапе провел две встречи. В первой «Курчатов» уверенно обыграл соперников из Новороссийска, контролируя ход игры до финальной сирены. Изюминкой в матче стал эффектный данк Антона Зарецкого за минуту до конца встречи. Во втором поединке южноуральцы не без проблем выиграли у иркутского «Байкала». Соперником стала команда «Байкал».

В полуфинале «Курчатову» предстоял матч против сербской команды. Игра получилась равной и упорной, лишь в концовке челябинцы склонили чашу весов в свою пользу, выиграв со счетом 15:13. Таким образом, наши парни завоевали путевку в финал, где их соперниками стал столичный клуб Rocket Team.

Финальный матч начался с преимуществом курчатовцев, но после серии результативных атак соперник перехватил инициативу. Несмотря на усилия команды, догнать оппонента не удалось. По итогам турнира «Курчатов» занял второе место, став серебряным призером.

Баскетбол 3×3. Международный турнир «Кубок Победы». Результаты матчей с участием команды «Курчатов»:

Групповой этап

«Курчатов» (Челябинск) — «Черномор-Транснефть» (Новороссийск) — 11:4.

«Курчатов» (Челябинск) — «Байкал» (Иркутск) — 15:14.

Четвертьфинал. «Курчатов» (Челябинск) — «Феникс» (Ростов-на-Дону) — 21:15.

Полуфинал. «Курчатов» (Челябинск) — Vozdovac (Сербия) — 15:13.

Финал. Rocket Team (Москва) — «Курчатов» (Челябинск) — 19:11.

Напомним, что БК «Курчатов» финишировал в пятерке сильнейших команд страны по итогам чемпионата России сезона-2024/2025. А еще принял участие в представительном международном турнире Sirius Cup-2025 в Сочи.