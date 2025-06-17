Станислав Сотников: «„Курчатов“ входит в топ лучших баскетбольных клубов страны»

Играющий тренер челябинской команды — о целях, проблемах и перспективах развития

Имя «Курчатов» ассоциируется не только с великим физиком и районом Челябинска, но и с успешной командой в мире баскетбола 3×3. Завоеванное пятое место в национальном чемпионате — это лишь промежуточный этап на пути к более амбициозным целям. Играющий тренер команды Станислав Сотников в эксклюзивном интервью рассказал о проблемах и перспективах баскетбола 3×3. А еще в день своего рождения заверил, что Челябинск может стать центром развития этого вида спорта.

— Станислав, во-первых, поздравляем вас с 40-летием! Что-то вы давно не выходили на площадку, но о завершении карьеры не объявляли…

— Спасибо, а я не закончил с баскетболом. Есть в планах еще «попылить» и принести пользу команде. Дело в том, что травму серьезную получил, пришлось долго восстанавливаться. На Кубке губернатора Челябинской области дело было. К счастью, обошлось без разрыва сухожилия, но повреждения серьезные. В августе планирую вернуться на площадку — впереди еще Кубок России и Гранд-финал лиги 3×3.

— Вы в «Курчатове» и баскетболист, и тренер… Но еще занимаетесь и подбором игроков, верно?

— Да, это моя прямая обязанность. Предлагаю кандидатуры руководству клуба, ведем с ребятами переговоры.

— Согласитесь, что выбор кандидатур в России весьма ограничен? Складывается впечатление, что игроки переходят из клуба в клуб, а новых имен, по сути, нет.

— Да, такая проблема есть. К сожалению, не так много молодых ребят видят себя в 3×3. Они ставят ставку и планируют строить карьеру в классическом баскетболе, то есть 5×5. Здесь и финансовые условия лучше, и перспективы. По сути, 3×3 — это спорт для тех, кто уже имеет опыт в 5×5 или не смог закрепиться там. Поэтому есть у нас нехватка молодых игроков. Кроме того, оказывает влияние на развитие 3×3 геополитическая ситуация. Мы ограничены в участии в мировых и европейских турнирах. Нет возможности приобрести нужные опыт и практику.

— В этой связи есть идеи и мысли, как и чем усилить клуб «Курчатов»?

— Да, есть несколько вариантов. Ищем игроков, способных закрывать две позиции. В этом сезоне мы ставили задачу закрепиться в шестерке лучших команд страны по итогам чемпионата России. Эту цель выполнили, заняли пятое место. А ведь могли побороться и за тройку призеров, если бы не травма и отсутствие замены на моей позиции.

— Есть из «Челбаскета» игроки, которых вы хотели бы взять в «Курчатов»?

— Если брать тот состав, который был у «Челбаскета» в прошлом сезоне, то… нет (улыбается). Разве что Руслан Туманов — отличный игрок для 3×3. Он сильный, опытный, а главное — с бойцовским характером, это очень важно. Знаю, что этим летом «Челбаскет» усилился Павлом Морозовым. У него есть опыт игры в 3×3. Вот его бы с радостью к себе забрал на парочку тандемов (смеется).

— В том же «Челбаскете» немало местных воспитанников, в «Курчатове» их нет. Мне кажется, это не очень хорошо в плане популяризации клуба и продвижении его в болельщицкой среде.

— Возможно, но отсутствие местных игроков в нашем клубе — это объективная причина. К сожалению, в Челябинске пока нет ребят, способных играть на топовом уровне в 3×3. Нужно время, чтобы подросла новая плеяда талантливых игроков. С ребятами надо заниматься, готовить их не к классическому баскетболу, а именно к 3×3. Эта работа идет, но, повторюсь, нужно время на то, чтобы ребята окрепли, получили знания и опыт. А еще пристальней следить за теми игроками, кто не смог проявить себя в 5×5.

— Но это будут не самые мастеровитые игроки — худшие из лучших.

— Зато у них будет шанс проявить себя в 3×3 на топовом уровне. Почему бы и нет? Вдруг это тот баскетбол, который им нужен, и они могут лучше здесь себя раскрыть и проявить.

— Вы уже два года в Челябинске, познакомились с тем, как здесь развивают баскетбол. Какие главные открытия для себя сделали?

— Меня удивляет масштаб в целом. В Челябинске не думают о развитии лишь профессионального клуба, нет перекоса в сторону массового баскетбола. Идет комплексное развитие баскетбола, и это очень здорово! Вижу, что региональная федерация во главе с Николаем Сандаковым проводит колоссальную работу в этом направлении. Ну и медийное сопровождение всех проектов и ивентов на высочайшем уровне. Даже представить не могу, какой толчок в развитии баскетбола на Южном Урале даст запуск «РМК-Арены»! Есть ощущение, что мы находимся на пороге чего-то очень масштабного и значимого, а сам Челябинск в скором времени испытает баскетбольный бум. И он будет греметь на всю страну.