Челябинец Кирилл Писклов выиграл турнир Sirius Cup-2025 по баскетболу 3×3 в Сочи

В финальном матче его команда «Stella Pro» одержала победу над сербским клубом «Нови Сад»

На федеральной территории Сириус в Сочи завершился международный турнир по баскетболу 3×3, победителем которого стала команда «Stella Pro» из Екатеринбурга. В ее составе чемпионский титул завоевал воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов. В решающем матче он с партнерами по команде победил у сербского клуба «Нови Сад». Две других южноуральских команды — «Курчатов» и «Металлург» остались за чертой призеров турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне две наших команды неудачно выступили в финальном тандеме чемпионата России. Челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург» проиграли по два матча на групповом этапе и заняли итоговое 9 и 10-е места. Но у них еще оставался шанс проявить себя в других соревнованиях — международном турнире Sirius Cup-2025. В нем приняли участие 12 команд из России, Сербии, Египта и Казахстана.

Вот только сделать это у них, по большому счету, не получилось. Челябинской команде откровенно не повезло с жеребьевкой. «Курчатов» попал в «группу смерти», где его соперниками стали чемпионы России из пермского «Bionord PRO», а также сербский клуб «Novi Sad». Наши парни дали бой «прошникам» (16:18) во главе с Александром Зуевым, а сил на поединок с сербами уже не осталось (12:21). Так, «Курчатов» завершил свое выступление на турнире. Но есть и положительный момент в его выступлении в Сочи.

«По итогам чемпионата России „Курчатов“ вошел в пятерку лучших команд страны в общем зачете. Нам удалось выполнить задачу-минимум. Хотя были близки к тому, чтобы войти в топ-3. Жаль, не получилось. Но есть над чем работать: будем повышать планку, ставить более высокие задачи на следующий сезон. Для этого нужно точечно усилить состав, мысли по этому поводу есть», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» играющий тренер БК «Курчатов» Станислав Сотников.

Что касается «Металлурга», то он на Sirius Cup смог выполнить задачу-минимум, выйдя из группы. В первом поединке магнитогорцы хоть и уступили москвичам из «МАИ-МБА» (11:16), но затем реабилитировались в матче с казахстанскими «барсами» (21:15). Так, заняв второе место в группе, магнитогорцы отправились в четвертьфинал. Кстати, состав их команды никак не изменился по сравнению с восьмым тандемом чемпионата России. На площадку выходили все те же Ян Ирков, Станислав Сарафанкин, Артем Степанцов, Иван Фещенко.

Впрочем, в играх на выбывание турнир для парней из «Металлурга» закончился, едва успев начаться. В четвертьфинале они не смогли ничего противопоставить пермякам из «Bionord PRO», уступив им с разгромным счетом 6:21.

Баскетбол 3×3. Международный турнир Sirius Cup-2025. Результаты матчей:

Групповой этап

Группа А.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 18:16.

«Novi Sad» (Сербия) — «Курчатов» (Челябинск) — 21:12.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Novi Sad» (Сербия) — 21:18.

Группа В.

«Автодор» (Москва) — «Bionord» (Пермь) — 19:12.

«Cairo» (Египет) — «Bionord» (Пермь) — 16:21.

«Автодор» (Москва) — «Cairo» (Египет) — 21:11.

Группа С.

«МАИ-МБА» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 16:11.

«Barsy Atyrau» (Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 15:21.

«МАИ-МБА» (Москва) — «Barsy Atyrau» (Казахстан) — 21:17.

Группа D.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «ВС10» (Москва) — 18:16.

«Khimki Power» (Химки) — «ВС10» (Москва) — 12:21.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Khimki Power» (Химки) — 21:16.

Четвертьфиналы.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:6.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Bionord» (Пермь) — 17:13.

«Автодор» (Москва) — «ВС10» (Москва) — 14:20.

«МАИ-МБА» (Москва) — «Novi Sad» (Сербия) — 11:21.

Полуфиналы.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Stella PRO» (Екатеринбург) — 16:21.

«ВС10» (Москва) — «Novi Sad» (Сербия) — 12:16.

Финал.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Novi Sad» (Сербия) — 18:14.

Полуфинальные матчи турнира получились огненными. То, как нужно играть против суперклуба из Перми, показали парни из Екатеринбурга. «Stella PRO» во главе с воспитанником челябинского баскетбола Кириллом Пискловым забрала концовку драматичного матча и выбила из борьбы за трофей пермяков — 21:16. Причем, ключевую роль в этой победе сыграл как раз Писклов. Его точные дальние броски в концовке и лидерские качества стали определяющими в исходе поединка.

Символично, что в финальном матче за трофей сразились команды из России и Сербии. Он стал украшением всего турнира. В нем вновь Кирилл Писклов был на высоте. Но главным героем стал Вячеслав Грачев, набравший 8 очков. Итоговый счет — 18:14. «Stella PRO» из Екатеринбурга — победитель международного турнира Sirius Cup-2025!

Ну, а мы еще раз порадуемся за наших юных ребят из команды «Курчатов U12». Напомним, что челябинцы в рамках турнира Sirius Cup Junior дошла до финала, став серебряным призером. В решающем матче наши парни уступили сильным соперникам из Китая. Но доказали, что в баскетболе у Челябинска растет достойная баскетбольная смена.