Клуб «Курчатов» впервые стал призером Кубка России по баскетболу 3×3

Челябинская команда ярко выступила на турнире в Сочи

Успешно выступила на Кубке России по баскетболу 3×3 челябинская команда «Курчатов». Впервые в своей истории она стала бронзовым призером турнира. Южноуральцы потерпели лишь одно поражение, уступив в полуфинале будущему чемпиону Bionord PRO из Перми. В составе челябинского клуба отличились Матвей Ян, Иван Цуканов, Андрей Киселев и Антон Зарецкий, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Кубок России по баскетболу 3×3 в Сириусе собрал 24 сильнейшие команды страны. Среди них и челябинский клуб «Курчатов». Он выступил в турнире в своем привычном составе. Под руководством Станислава Сотникова на черноморское побережье отправились Матвей Ян, Иван Цуканов, Андрей Киселев и Антон Зарецкий.

«Кубок России стал для нас третьим турниром за месяц. Накопилась небольшая усталость у команды, плюс наложилась смена климата. В связи с этим все игры прошли под напряжением, некоторые с овертаймом», — отметил Станислав Сотников.

Наши парни успешно прошли групповой этап, одержав две победы в двух матчах. Затем были повержены команды «Форвард» из Новосибирска и пермский Bionord. И лишь в полуфинале челябинцы уступили сильнейшему клубу страны. Причем они оказали пермякам из Bionord PRO упорное сопротивление. Судьба поединка решалась в самой концовке, которую лучше провели соперники, — 19:21.

Кубок России по баскетболу 3×3. Результаты выступлений клуба «Курчатов»:

Групповой этап.

«Курчатов» — «Жара» (Анапа) — 21:16.

«Курчатов» — «Байкал» (Иркутск) — 16:14.

Стыковой матч. «Курчатов» — «Форвард» (Новосибирск) — 21:10.

Четвертьфинал. «Курчатов» — Bionord (Пермь) — 21:17.

Полуфинал. «Курчатов» — Bionord PRO (Пермь) — 19:21.

«Заняли по итогам турнира третье место. Ребята — большие молодцы, проделали колоссальную работу, я ими горжусь. По возвращении домой разберем ошибки, посмотрим видео, будем готовиться дальше. У нас впереди Гранд-финал в Перми», — подвел итог выступлению своих подопечных Станислав Сотников.

Отметим, что победителем турнира стала команда Bionord PRO, в ее составе отличились Илья Богданов, Игорь Бурик, Александр Зуев и Михаил Мамонтов. В финальном поединке они победили со счетом 19:17 клуб «Московский» (Семен Дебда, Джошгун Алиев, Константин Греков и Сергей Козлов).