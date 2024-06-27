Баскетбольный клуб «Челбаскет» приобрел лучшего игрока «Новосибирска»

В челябинской команде будет выступать Руслан Туманов

Челябинский баскетбольный клуб продолжает формировать состав команды на сезон-2024/2025. Контракт с «Челбаскетом» подписал опытный защитник Руслан Туманов. Воспитанник питерского «Спартака» в минувшем сезоне был признан лучшим игроком БК «Новосибирск», став одним из самых результативных баскетболистов чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Большую часть карьеры новобранец «Челбаскета» провел в родном Санкт-Петербурге. Воспитанник местного «Спартака» два года выступал за фарм-клуб «Зенита». Однако важным этапом в карьере Руслана Туманова стало выступление за БК «Новосибирск», где игрок провел последние четыре сезона.

В минувшем чемпионате болельщики сибирской команды признали его лучшим игроком. Атакующий защитник набирал в среднем по 12,5 очка за матч, став одним из самых результативных игроков Суперлиги сезона-2023/2024.

«Руслан — надежный и очень стабильный игрок, который берет на себя большой объем работы. Он одинаково полезен и в атаке, и в обороне, а еще обладает ярко выраженными бойцовским качествами», — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.

Новобранец «Челбаскета» хорошо знаком с рядом игроков челябинского клуба. Так, например, он уже выступал в одной команде с Александром Лавниковым и Андреем Семеновым, которые пополнили ряды «Победной стаи» в текущем межсезонье. А еще лестные отзывы о Челябинске Руслан Туманов получил от теперь уже экс-игрока «Челбаскета» Ивана Евстигнеева.

«В команде собралось много опытных игроков. Думаю, при должном подходе и объеме работы мы способны бороться за самые высокие места. А основная цель — побеждать в каждой отдельно взятой игре», — сказал Руслан Туманов в блиц-интервью пресс-службе БК «Челбаскет».

Отметим, что ранее контракты с челябинским клубом подписали Андрей Семенов, Сергей Грашкин и Александр Лавников. Продлил соглашение с командой Дмитрий Якунин. Покинул Челябинск Иван Естигнеев.