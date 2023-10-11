Клуб «Челбаскет» уступил «Иркуту» в первом матче Кубка России

В первом матче 1/16 финала челябинцы проиграли сибирякам со счетом 64:78

Сегодня, 11 октября, команда «Челбаскет» проиграла соперникам из «Иркута» в 1/16 финала Winline Кубка России по баскетболу. Челябинцы оказали достойное сопротивление старожилу Суперлиги, но не сохранили сил на последний период, уступив со счетом 64:78. Теперь в ответном поединке в Иркутске нашей команде предстоит отыграть гандикап для выхода в следующий раунд турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Пример того, как можно и нужно играть со старожилами Суперлиги накануне наглядно показал магнитогорский «Металлург». Команда Высшей лиги взяла, да и «хлопнула» на своей площадке «Университет-Югру» из Сургута — 101:92. Причем, сделала это красиво и по делу.

Но, во-первых, в баскетболе матч на матч не приходится. А во-вторых, «Иркут» — не «Университет-Югра»: команды хоть и сопоставимы по уровню мастерства, но все же разного порядка. Впрочем, игрокам челябинского клуба на все эти расклады должно было плевать с высокой колокольни. Обновленному коллективу нужно находить свою игру и себя в новой Лиге. Прошедший матч показал, что команда готова к серьезному вызову. Хотя еще и весьма «сыровата» для того, чтобы держать марку и с позиции силы диктовать свои условия сопернику.

Главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев внес одно изменение в стартовом составе в сравнении с предыдущим матчем. Так, с первых минут игру начал Павел Кольцов, а не капитан Дмитрий Злобин. Но начало осталось за гостями. Два дальних выстрела в исполнении Андрея Лысенкова, два удачных силовых прохода серба Тарика Брунчевича — и гости уже впереди с разницей в «+6» очков.

Впрочем, хозяева площадки пусть и не сразу, но пришли в себя. А затем перешли в контрнаступление. Лука Андушич с Александром Тихониным организовали три результативные атаки и к исходу 4-й минуты матча помогли «Челбаскету» даже выйти вперед в счете — 12:11. Впрочем, концовка периода осталась за сибиряками: 19:24.

Сохранялась равная борьба и во втором периоде. Однако затем последовал необъяснимый провал в обороне у хозяев. Челябинцы стали допускать слишком много ошибок на ровном месте. Игроки «Иркута» этого как будто ждали. Несколько их точных попаданий и разрыв в счете стал расти с геометрической прогрессией. 34:43 — это еще не приговор, но за исход поединка стало тревожно. Особенно с учетом того, что победитель противостояния будет определен по итогам двух матчей. «Челбаскету» нужно было побеждать и желательно с хорошим счетом на своей площадке.

После перерыва зрители увидели уже другую, заряженную на борьбу и подвиги команду. Игроки «Челбаскета» сначала пристреливались, а затем стал наносить увесистые удары по тыловым владениям «Иркута». Роль лидера взял на себя наш «србски друже» Лука Анджушич. Два его перехвата, точный дальний выстрел — это то, что доктор прописал слегка «покашливавшему» организму. Его порыв поддержал и Сергей Михалев.

Почуявший неладное наставник «Иркута» Михаил Терехов вынужден был брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. 53:55 перед заключительным периодом давали нам надежду на огненную и адреналиновую концовку.

Увы, уже в самом дебюте гости вновь вырвались вперед, увеличив преимущество до вполне комфортных «+8» баллов. На паркете ДС «Метар-Спорт» пошла уже не игра, а битва за каждый сантиметр площадки. Ошибались и те, и другие. Но «Иркут» в целом контролировал ход матча и близко к себе соперника уже не подпускал.

Winline Кубок России. 1/8 финала. Первый матч. Челябинск, 11 октября.

«Челбаскет» (Челябинск) — «Иркут» (Иркутск) — 64:78 (19:23, 15:19, 19:12, 11:23)

«Челбаскет»: Анджушич (13), Нелюбов (12), Михалев (10), Тихонин (7), Кочергин (7), Кольцов (5), Борисов (5), Перцев (3), Злобин (2), Новиков, Епанов, Якунин.

«Иркут»: Колюшкин (17), Курцевич (14), Тоноян (14), Брунчевич (12), Балашов (9), Лысенков (8), Медведев (4), Белобородов, Вздыхалкин, Федоров.

Челябинцы уступили со счетом 64:78, а сама игра оставила двойственные чувства. С одной стороны, ребята вновь доказали, что готовы на равных биться с командами, которые уже много лет выступают в Суперлиге. С другой, игра «Челбаскета» разбилась на отрезки и лишь изредка соответствовала высоким стандартам. Правда, и в этом можно найти плюс: очевидно, что потенциал для усиления игры у тренерского штаба есть. В том, что южноуральцы в скором времени смогут его реализовать лично мне сомневаться не приходится.

Ответная игра команд состоится 1 ноября в Иркутске. По ее итогам определится победитель в этом противостоянии, который выйдет в 1/8 финала Winline Кубка России.