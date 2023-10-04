Баскетбольный клуб «Челбаскет» определился с целями и задачами на сезон‑2023/24

Челябинская команда в Суперлиге планирует занять с 6‑го по 10‑е место

Руководство БК «Челбаскет» озвучило цели и задачи на сезон-2023/24. В год своего дебюта в Суперлиге челябинская команда планирует занять с 6-го по 10-е место. При этом перед тренерским штабом стоит задача показывать яркую и содержательную игру, которая позволит еще больше привлечь к баскетболу новых болельщиков и любителей баскетбола. Об этом сегодня, 4 октября, заявил на предсезонной пресс-конференции президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

«Мы третий год продолжаем выстраивать вертикаль развития баскетбола в регионе. И „Челбаскет“ является вершиной этой пирамиды. Мы открываем новые площадки, модернизируем залы и стремимся к тому, чтобы баскетбол был массовым и доступным видом спорта для юных ребят и девчонок. Все это делается для того, чтобы в Челябинской области росла и крепла армия поклонников баскетбола. И они должны видеть то, к чему стремиться. Команды „Челбаскет“ и „Славянка“ должны стать для них примером», — подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

По словам президента БК «Челбаскет», в год своего дебюта в Суперлиге перед командой стоит минимальная задача — попасть в десятку сильнейших. Такой результат в штабе клуба посчитают удовлетворительным. Если челябинцы финишируют в зоне плей-офф и займут 8-е место — это будет расцениваться как успех. При этом клуб видит себя в шестерке сильнейших — такой результат, как признается Николай Сандаков, можно будет воспринимать как «отличный».

Главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев полагает, что такие задачи команде выполнить по силам. Хотя специалист и подчеркивает, что некоторое время может уйти на адаптацию ребят в новой для них лиге.

«У нас пока нет четкого понимания, насколько они готовы к играм в Суперлиге. Поэтому моя задача в межсезонье заключалась в том, чтобы дать им высокий уровень подготовки. Надо было узнать, насколько они готовы к нагрузкам и выполнению тактических задач. Предсезонкой я доволен, потенциал у команды есть. Ну а если что-то пойдет не так, то к середине сезона, возможно, будем принимать кадровые решения», — добавил Евгений Горев.

Тренер также добавил, что уже определился со стартовой пятеркой на ближайший матч, который пройдет 7 октября. Напомним, в этот день «Челбаскет» на домашнем паркете сыграет с одним из фаворитов Суперлиги — «Темп-СУМЗ» из Ревды. Но называть фамилии игроков, по понятным причинам, не стал.

Евгений Горев подчеркнул, что в заявку на сезон-2023/24 попали 16 игроков. Основная нагрузка ляжет на лидеров команды, но получат свой шанс и молодые ребята. К слову, на 2/3 состав «Челбаскета» составляют воспитанники челябинской школы баскетбола.

Игра «Челбаскет» vs «Темп-СУМЗ» состоится 7 октября во Дворце пионеров и школьников на Алом поле (Свердловский проспект, 59). Начало в 14:45. Приобрести билеты можно по ссылке. Часть средств с проданных билетов пойдет на покупку корзины для мячей в спортивную школу «Олимп».

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