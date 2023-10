Баскетболисты «Металлурга» выиграли у клуба Суперлиги в Кубке России

Магнитогорская команда победила у «Университета-Югры» из Сургута — 101:92

Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске завершился первый матч 1/16 финала Кубка России по баскетболу. «Металлург» одержал неожиданную победу над клубом Суперлиги, выиграв у «Университета-Югры» — 101:92. Ответный поединок, по итогам которого определится победитель в двухматчевом противостоянии, состоится 30 октября в Сургуте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже сам факт того, что «Металлург» добрался до стадии 1/16 финала Кубка России достойный результат для клуба Высшей лиги. Здесь магнитогорцам предстояло выдержать серьезный экзамен в лице «Университета-Югры». Коллектив из Сургута является старожилом Суперлиги и в текущем сезоне намерен как минимум побороться за место в плей-офф. Кстати, в стартовом поединке сибиряки дали бой фавориту турнира — подмосковным «Химкам», уступив им со счетом 70:71.

В Магнитогорск «Университет-Югра» прибыла в сильнейшем составе. В том самом, который тремя днями ранее бился с «Химками» в чемпионате Суперлиги. И, казалось, гости сразу покажут разницу в классе между командами двух разных лиг. Не тут-то было! Южноуральцы не стушевались, ни в чем не уступая соперникам. Первую четверть они хоть и уступили, но в борьбе.

Зато во втором отрезке матча хозяева площадки показали отличную игру. У подопечных Максима Синельникова пошли дальние броски. Роль лидера взял на себя Ярослав Венников. В первой половине игры на его счету оказалось 14 набранных очков (4/6 — реализация трехочковых бросков) — отличный показатель!

Впрочем, стоит отметить, что позиционные атаки лучше удавались сибирякам. Они раз за разом за счет коротких и хитроумных передач легко вскрывали оборону соперника. У игроков «Металлурга» с этим были небольшие проблемы. В большинстве своем свои атаки они завершали в быстрых проходах или точными дальними бросками. Пока они шли, этим надо было пользоваться.

Добавим, что хорошо влились в игру у хозяев Сергей Харитонов и Артем Иванов. Последний с финальной сиреной забросил «трешку», установив промежуточный итог матча — 43:39. Отметим, что у магниторгцев был значительно лучше, чем у соперника процент реализации бросков с игры (43,8% vs 29,4%). Но игроки «Металлурга» хуже действовали на подборах (18 vs 27). Причем, даже на своем щите южноуральцы зачастую проигрывали соперникам игру под щитом (12 vs 12).

После перерыва характер игры практически не изменился. Долгое время разрыв в счете составлял в 2-6 очков в пользу хозяев. В этом отрезке матча здорово сыграл экс-форвард «Уралмаша» Артем Писарчук. Во многом благодаря его усилиям гости не позволяли сопернику уйти в отрыв. Тяжелый форвард «Университета-Югры» набирал очки на любой вкус — в силовом проходе, с дальней дистанции, в быстрых прорывах. Перед последним периодом в его активе было уже 20 очков.

Впрочем, магнитогорцы все-таки создали себе небольшой задел. Сначала две результативные атаки провел Григорий Скрынник, а затем Венников снова «расчехлил» дальнюю артиллерию, отметившись точным трехочковым броском. 67:58 — перед заключительной четвертью.

Дебют четвертого периода ошеломил. Оказалось, что «Магнитка» и не думает сохранять преимущество в счете, она хочет его увеличить для того, чтобы иметь комфортный задел в ответной встрече в Сургуте. Три точных «трешки» подряд (одна от Венникова и две от Сарафанкина) и хозяева площадки стали вели в счете «+16» очков — 76:60!

За 4 минуты до финальной сирены магнитогорцы вели уже в «+20» очков. Из-за перебора фолов доигрывали они матч уже на морально-волевых качествах. Неоправданные потери мяча и неподготовленные броски позволили соперникам сократить разрыв в счете. Здорово сибиряки в концовке проявили себя в реализации дальних бросков. 101:92 — победа «Металлурга».

Ответный матч пройдет 30 октября в Сургуте. У магнитогорцев есть хороший шанс пройти в следующий раунд турнира по итогам двух встреч.