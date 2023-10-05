«Победная стая» рвется в бой: кем и чем удивит «Челбаскет» в Суперлиге?

Представляем баскетболистов челябинского клуба в сезоне‑2023/24

Танцор диско, большой дядя-великан, два сибиряка с открытой душой и большая группа амбициозных и голодных до побед местных игроков — разношерстная, но объединенная общей целью баскетбольная банда из «Челбаскета» готовится приятно удивить и покорить Суперлигу. Рассказываем об игроках команды, их потенциале и о том, насколько они могут помочь «победной стае» закрепиться в новой для себя лиге.

Павел Кольцов, разыгрывающий

Пожалуй, лучшее приобретение «Челбаскета» в межсезонье-2022. «Ястреб» из Чебоксар хорошо влился в новый коллектив, практически с ходу став одним из его лидеров. В минувшем сезоне сыграл во всех 38 матчах «Челбаскета», чаще других начинал матч в стартовом составе.

Достойные у Павла Кольцова и статистические показатели: 12,6 очка, 5,8 передачи, 2,8 перехвата при 45% попадания с игры очень даже неплохо. И (внимание!) — миниатюрный игрок набрал в среднем 5,3 подбора за матч — это третий показатель в клубе после «великанов» Андрея Малышева и Александра Тихонина.

Запомнилась и его игра в решающем матче «Финала четырех» против БАРС-РГЭУ. Пожалуй, Павел — один из немногих, кто тащил в этом поединке команду за собой, провел матч на свойственном ему высоком уровне. Сможет он потянуть уровень Суперлиги? Возможно, по статистике немного «просядет», но вряд ли существенно. А если что-то пойдет не так, то партнеры помогут. Тем более что на позиции разыгрывающего в «Челбаскете» есть кому играть.

Дмитрий Злобин, разыгрывающий

Потенциально самое сильное приобретение «Челбаскета» в нынешнем межсезонье. Дмитрий Злобин успешно может сыграть на позиции 1—2-го номеров. Неслучайно он и выбран капитаном команды.

«У меня быстрые ноги и длинные руки. Наверное, поэтому и получается делать много перехватов», — сказал в одном из интервью сам игрок. Отметим и еще одну важную особенность Дмитрия — цепкая и грамотная игра в защите. В Суперлиге вряд ли найдутся игроки, способные обыграть Злобина «1 в 1».

Минувший сезон провел в курских «Русичах», где был одним из лидеров команды. 10,2 очка за игру, 6,4 передачи, 2,1 перехвата — вполне достойно для клуба-середняка Суперлиги. Неплохой процент из-за дуги — 36,8%. Кажется, у Никиты Перцева появился достойный оппонент в бросках с дальней дистанции.

Немаловажно и то, что игровые характеристики и возможности игрока хорошо знает наставник «Челбаскета» Евгений Горев. Под его руководством Дмитрий Злобин провел сезон в «Алтай-Баскете» из Барнаула.

Лука Анджушич, разыгрывающий/атакующий защитник

Подписание контракта с сербом — главная трансферная новость «Челбаскета» в текущем межсезонье. Впервые в челябинском клубе будет выступать легионер из дружественной нам страны. В связи с этим и внимание к новобранцу «Челбаскета» соответствующее. Точнее, ожидания от его игры могут быть явно завышенными. Впрочем, это нормальная практика. Если клуб приглашает в свои ряды иностранца, то он как минимум не должен быть хуже местных игроков.

Лука Анджушич ранее в российских клубах не играл. Поэтому и оценить его игру и перспективы в Суперлиге сложно. Его игра в контрольных матчах не оставила целостного впечатления. Но надо учитывать, что эти поединки не показательны. Во-первых, в них «Челбаскет» был в поиске оптимальных сочетаний, во-вторых — самому игроку необходимо было время на адаптацию в коллективе, понимание игрового стиля команды.

Вообще-то, Лука — родной брат Данило Анджушича, экс-игрока пермской «Пармы» и сборной Сербии. Логично предположить, что в его генах течет баскетбольная кровь. Если у Луки получится раскрыть свой потенциал в Челябинске, даже представить сложно, какую пользу он может принести «Челбаскету».

Никита Грабарев, разыгрывающий

Парень талантливый, перспективный. В минувшем сезоне подтвердил, что может выступить хорошим бэкапом. По крайней мере, выходя на замену, общей картины не портил и на площадке не терялся.

Однако в условиях возросшей конкуренции вряд ли будет получать много игрового времени в «Челбаскете». Никите Грабареву нужно ждать своего часа и быть готовым к форс-мажору. Сезон длинный — возможно, шанс проявить себя он получит.

Алексей Смолин, разыгрывающий

Безусловно, талантливый и технически одаренный игрок. Местный воспитанник, прошедший путь от ДЮБЛ до основной команды. И все-таки Алексей Смолин заявлен в БК «Челбаскет» на сезон-2023/24 скорее авансом. Или на всякий случай: если по ходу чемпионата команду скосит эпидемия травм и повреждений.

Очевидно, что в системе клуба его могут задействовать в разных турнирах (благо возраст игрока позволяет это делать). Причем не только в «классике», но и в 3×3. Алексей Смолин здорово проявил себя в «маленьком» баскетболе, став одним из лидеров «Курчатова».

Никита Перцев, атакующий защитник / легкий форвард

Один из старожилов клуба, к тому же челябинский воспитанник. Имеет пусть и небольшой, но опыт игры в Суперлиге — провел сезон-2017/18 в екатеринбургском «Урале». Вряд ли будет регулярно выходить в стартовой пятерке «Челбаскета», но воспринимается сейчас как «железный» игрок со скамейки.

Кстати, Никита Перцев — самый результативный игрок «Челбаскета» в сезоне-2022/23: 13,4 очка за матч. Главный его козырь: снайперские качества, а точнее — трехочковые броски. Процент попадания из-за дуги очень хороший — 39,4%. Именно в этом аспекте он больше других нужен команде, когда нужно идти ва-банк и спасать положение в матче.

Дмитрий Якунин, атакующий защитник / легкий форвард

Еще один очень старательный и трудолюбивый игрок. Возможно, не самый талантливый в клубе. Но берет свое за счет игровой дисциплины и работы над собой — на тренировках, в игре, вне баскетбола. Именно на таких ребят можно положиться. Именно таких бойцов ценят тренеры.

В большей степени лучше проявляет себя на позиции второго-третьего номеров, но от безысходности может сыграть даже разыгрывающим. Универсализм Дмитрия Якунина и может помочь ему получить достаточного игрового времени в обновленном «Челбаскете». Лишь бы травмы обходили стороной. Кстати, это еще один местный воспитанник, патриот своего города и клуба.

Евгений Борисов, атакующий защитник / легкий форвард

В отличие от двух предыдущих героев, хоть и начинал свою карьеру в Челябинске, но в «Челбаскете» ранее не выступал. Зато прошел хорошую школу баскетбола в столичном ЦСКА и питерском «Зените». В составе клуба с берегов Невы даже выиграл молодежную Единую лигу ВТБ в сезоне-2021/22.

Впрочем, взрослый баскетбол — это как другой вид спорта. И Евгению Борисову предстоит много работы над собой, чтобы проявить себя на новом уровне. В контрольных матчах он выглядел неплохо, старательно. Но пока это не игрок стартовой пятерки. Но если поймает свою игру, то может одинаково успешно закрыть позицию как атакующего защитника, так и легкого форварда (это более вероятно).

Сергей Михалев, атакующий защитник / легкий форвард

Играет не броско, но очень полезно. С приглашением Сергея Михалева челябинский клуб получил «рабочую лошадку», способную выполнять большой объем «черновой» (незаметной, но очень важной) работы. Партнеры по команде уже успели оценить игровые качества новобранца «Челбаскета». Говорят, что в защите Сергей Михалев очень цепок и надежен. И хотя на сайте РФБ игроку дают позицию «легкого форварда», скорее это игрок другого амплуа.

Обращают на себя внимание и два момента. Первое — отличный процент попадания с игры. В минувшем сезоне в «Иркуте» у него солидные 66,3%. Смотришь на такие цифры, и напрашивается вывод: или у игрока глаз-алмаз, или стиль игры такой — бросать по кольцу, когда полностью уверен в себе.

Вторая деталь: всю свою профессиональную карьеру Сергей Михалев провел в одном клубе — родном «Иркуте». Патриотизм — это здорово! Но есть и обратная сторона медали. Сможет ли игрок чувствовать себя комфортно в незнакомой обстановке? Будет ли рядом с ним надежный тыл в лице красавицы-супруги и уже достаточно взрослого сына? Если «Челбаскету» удастся создать зону комфорта для игрока, то союз будет крепким и полезным обеим сторонам.

Наум Чехлань, атакующий защитник

Талантливый и перспективный воспитанник челябинской школы баскетбола. К своим 19 годам уже успел вкусить все прелести профессионального баскетбола, засветился в позапрошлом сезоне и в «Челбаскете». Минувший сезон провел в молодежной Единой лиге ВТБ в «Автодоре-2» и «Химках-2».

И все же рассматривать его как игрока основного состава пока вряд ли стоит. Уж слишком высока конкуренция в нынешнем «Челбаскете». Вероятно, у Наума не будет много игрового времени. В данной ситуации ему нужно работать над собой и ждать своего шанса. А еще внимательнее следить за своим здоровьем. Говорят, игрок часто простужен. Может быть, поэтому и получил в команде прозвище Чих-Пых.

Павел Новиков, легкий форвард

Гибкий и пластичный игрок, один из тех, кто не боится брать игру на себя, обостряет ее, идет в проходы. В условиях зонной и крепкой защиты соперника такие качества ой как могут пригодиться любой команде. Павел Новиков хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне. Главный минус — играл не всегда стабильно даже по ходу одного конкретного матча. В чем тут причина, нужно разбираться отдельно.

Наверняка впечатление от его игры было бы еще лучше, если бы не травма, которая выбила его на два-три месяца в сезоне-2022/23. Она помешала Павлу Новикову полностью раскрыть свой потенциал. А раз так, ему (как и многим другим игрокам «Челбаскета»), есть куда расти и к чему стремиться.

Василий Архипов, легкий форвард

Старательного и талантливого парня в первую очередь нужно рассматривать на перспективу. Василию Архипову всего 19 лет, организм крепчает и мужает. Растет и его мастерство. Но здесь и сейчас — это игрок глубокого запаса. Даже в прошлом сезоне, когда выступал за «Челбаскет», у Василия было немного игрового времени. К «мясорубке» в Суперлиге он совершенно точно еще не готов.

Но есть и хорошая для него новость. Вместе с командой он вышел на новый для себя уровень. Есть возможность смотреть и брать пример со старших товарищей на тренировках, впитывать как губка перипетии сражений Суперлиги. При правильных выводах и анализе может вырасти в полезного и сильного игрока.

Александр Тихонин, тяжелый форвард

Перед стартом сезона-2022/23 воспринимался как главное трансферное приобретение «Челбаскета». Мало того что наш, челябинский, воспитанник, так еще и прошел горнило битв молодежной Единой лиги ВТБ и Суперлиги. Александр Тихонин, без сомнения, усилил клуб. Но есть ощущение того, что он способен на гораздо большее. Складывается впечатление, что Тихий не раскрыл и 50% своего потенциала в «Челбаскете».

Главный его козырь — игра под своим и чужим щитом. В сезоне-2022/23 этот показатель у него 6,3 за матч. Минус — низкий статистический показатель эффективности, один из самых худших в команде — 1,9. Какие могут быть резервы для усиления: работать над броском. И если с 41,9% с игры еще как-то можно мириться, то 37,5% со штрафных — это ну ни в какие ворота.

Опыт и мастерство должны помочь Тихонину найти свою игру. Важно, чтобы у Александра с первых игр появилась уверенность в себе. Возможно, тренерскому штабу нужно найти баланс в предоставлении ему игрового времени — по возможности не загружать, но и давать шанс проявить себя.

Даниил Кочергин, тяжелый форвард

Без сомнения, очень важное и нужное приобретение «Челбаскета» в текущем межсезонье. Воспитанник московской школы «Тринта» в свои 23 года уже успел поиграть на высоком уровне. В его карьере есть даже 8 сыгранных матчей в Единой лиге ВТБ за столичный ЦСКА, а это дорогого стоит!

Минувший сезон он провел в штабе еще одного клуба из Москвы — МБА. Правда, получал немного игрового времени. Его он и должен получить в «Челбаскете». Наверняка здесь он приобретет то, чего ему не хватало в минувшем сезоне, — играть в баскетбол. В контрольных матчах Даниил Кочергин произвел неплохое впечатление. Велика вероятность, что в челябинском клубе он станет игроком стартовой пятерки. И если от кого и следует болельщикам ждать эффектных данков, то в первую очередь от него. Рост, прыгучесть и атлетизм — главные козыри этого одаренного баскетболиста.

Кирилл Епанов, центровой

Один из любимцев челябинской публики, стильный и колоритный. «Кирилл Епанов — наше все!» — примерно с такими плакатами и кричалками частенько встречали игрока на домашних матчах фанаты «Челбаскета». Тот платил им взаимностью, радуя эффектными данками.

На протяжении всей своей карьеры Кирилл Епанов никогда особо не отличался результативностью. Но она ему не очень-то и нужна. У него другой функционал — побороться под щитом, отдать передачу на партнера, оказать силовое давление на соперника. Очевидно, что в Суперлиге ему будет непросто — тут и оппоненты габаритнее, и опыта им не занимать. Но на площадке Кирилл обязательно будет появляться. Хотя бы для того, чтобы «разгрузить» и дать передохнуть тому, кто будет выходить на позиции центрового с первых минут.

Иван Нелюбов, центровой

И вот оно, самое громкое приобретение «Челбаскета» в текущем межсезонье. Эти летом состоялось-таки самое долгожданное и желанное возвращение челябинского игрока в родные пенаты. И пусть Ивану Нелюбову уже 35 лет, а лучшие годы в баскетболе остались позади. Почему бы в Челябинске опытному игроку не перезагрузить свою карьеру?

Да, минувший сезон в «Иркуте» ему не очень удался. Да, за спиной шлейф болячек и травм, накопленных за долгие годы участия в чемпионатах разного уровня. Сможет ли Иван выдержать высокий темп игры и физических нагрузок? Это ключевые вопросы. Возможно, от этого во многом будут зависеть и результаты команды.

Рост и физическую мощь игрока непременно нужно будет использовать. И стараться грамотно его задействовать на площадке, поддерживая высокий темп игры. Очевидно, что Нелюбову будет непросто бороздить площадку от края до края. Нужна помощь партнеров его амплуа (привет Кириллу Епанову!). Еще один вариант — менять схему игры без центрового прямо по ходу матча.

Вместо эпилога

«В десятке мы быть должны. Хорошим результатом посчитаем попадание в топ-8, в зону плей-офф. И будет здорово, если заскочим в шестерку сильнейших», — так озвучил цели и задачи команды на сезон-2023/24 президент «Челбаскета» Николай Сандаков. От себя добавим: будет здорово, если помимо результата команда будет показывать яркий и зрелищный баскетбол. В таком случае ей можно будет простить любые неудачи. Впрочем, и это не самое главное, — к нам вернулся большой баскетбол! И это прекрасный повод поддержать команду в матчах гораздо более высокого уровня.

P. S. Карточки к игрокам мы сделали с помощью популярного приложения. Необычные образы дополнили описаниями в стиле старого советского мультфильма «Остров сокровищ». При этом пообщались с ребятами и попросили их рассказать о партнерах по команде. Получилось забавно, но в некоторых случаях на грани фола. Далеко не факт, что наше представление об игроках «Челбаскета» близко к реальности. Но, как говорится, любые случайности — совпадение, а в каждой шутке есть доля правды. Уверены, что сами ребята на нас не в обиде.

Фото — Юлия Неструева, БК «Челбаскет».

Коллаж — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».