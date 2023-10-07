Команда «Челбаскет» с поражения стартовала в российской Суперлиге

Челябинский клуб уступил на своей площадке «Темп-СУМЗ» из Ревды — 72:83

Сегодня, 7 октября, состоялся долгожданный дебют клуба «Челбаскет» в российской Суперлиге. В стартовом матче южноуральцы уступили клубу «Темп-СУМЗ» из Ревды — 72:83. Челябинцы достойно сыграли с одним из фаворитов турнира, и даже выиграли первую половину игры с разницей в «+9» очков. Однако гости в третьем и четвертом периодах показали фантастический процент попадания с дальней дистанции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Этого матча в Челябинске ждали давно. Мало того, что любители баскетбола соскучились за лето по команде, так ей впервые предстояло сыграть на новом для себя уровне. К старту в Суперлиге «Челбаскет» предстал обновленным коллективом, серьезно усилив состав. И любопытно было узнать, насколько он боеспособен в играх с куда более классными и серьезными соперниками.

Открывать турнир «Челбаскету» предстояло с одним из фаворитов турнира. Мало того, что «Темп-СУМЗ» из Ревды является старожилом Суперлиги (в последних шести сезонах «барсы» четыре раза финишировали в тройке призеров), так еще и основательно укрепил свои ряды в межсезонье. Здесь мы подробно рассказывали о том, с каким багажом команды подошли к старту Суперлиги.

Выбор стартовой пятерки от наставника «Победой стаи» не удивил. Как и ожидалось, с первых минут игру начали Дмитрий Злобин (разыгрыающий), Лука Анджушич (атакующий защитник), Сергей Михалев (легкий форвард) и Иван Нелюбов (центровой). А вот на позиции тяжелого форварда предпочтение было отдано Александру Тихонину, а не Даниилу Кочергину, который здорово выглядел в контрольных матчах.

В первые минуты матча обе команды допускали очень много ошибок, не пошли броски. Первые три атаки хозяев площадки завершились неточными бросками. Соперники также ответили промахами и открыли счет лишь после точных штрафных бросков. Игроки «Темп-СУМЗ» здорово действовали в защите, глубоко в тылу включали прессинг, встречая соперников в его же зоне.

Но постепенно хозяева освоились. Злобин напомнил, что является «мастером перехватов», Кочергин за счет роста пару раз здорово сыграл под чужим щитом, а Андушич дважды точно «выстрелил» с дальней дистанции. Не прошло и четырех минут, а на табло уже горели 13:5 в нашу пользу!

Евгений Горев не успокоился на достигнутом и бросил в бой новые силы. Расчет был понятен — более опытных и мастеровитых соперников нужно было переигрывать за счет скорости и поддержания высокого темпа в игре. Появившиеся на площадке Кольцов, Борисов и Новиков только добавили огня в игру челябинцев.

У наших парней получалось практически все, но особенно эффектным получился силовой проход в исполнении Борисова, после которого счет стал 22:11. У игроков из Ревды не было времени на то, чтобы осмыслить то, что происходит вокруг и какие действия им нужно предпринять, чтобы остановить поймавших кураж соперников.

Достойно отыграли наши парни и вторую четверть. Но и соперники тоже стали действовать иначе. Они поняли, что ставка на активный прессинг не работает. Гости стали плотней играть в обороне, дорожить мячом, доводить свои атаки до удобных бросков. И начали потихоньку «пристреливаться» с дальней дистанции.

В нужный момент Евгений Горев взял тайм-аут, погасив наступательную мощь коллектива из Ревды. И дал возможность найти свою игру челябинцам. Сначала Анджушич забросил дальнюю «трешку», затем Кочергин после прохода Кольцова добил мяч в корзину, а потом и Тихонин с угла площадки оказался точен — и 41:32 к большому перерыву. Неплохое преимущество в счете, но вся борьба, конечно же, была впереди.

«Соперник сильный и опытный. Шанс победить он нам может дать в концовке, где может произойти все, что угодно. Но для этого нам надо до нее дожить», — вспомнились слова главного тренера «Челбаскета» в третьей четверти, когда у гостей полетели точные трехочковые броски. Не прошло и двух минут, как от преимущества в «+9» очков не осталось и следа. Два дальних выстрела Заряжко и один Левшина — и счет уже 41:41.

Челябинцы еще какое-то время сопротивлялись, старались отвечать на атаки соперника. Стали они и действовать плотней, не давая оппонентам беспрепятственно атаковать из-за дуги. Но и это не помогало: все тот же Заряжко даже с сопротивлением умудрялся отправлять мячи точно в цель. Лидер «Темп-СУМЗ» в итоге набрал в матче 21 очко, реализовав 5 из 7 трехочковых бросков.

В общей сложности команда из Ревды больше половины всех набранных очков (45 из 83) набрала благодаря «трешкам» — 15 удачных попыток из 29 (51,7% реализации). Фантастический показатель!

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. 7 октября, Челябинск.

«Челбаскет» (Челябинск) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 72:83 (24:15, 17:17, 16:32, 15:19).

Челбаскет: Анджушич (17), Кочергин (10), Михалев (12), Злобин (7), Новиков (7), Тихонин (6), Кольцов (5), Нелюбов (4), Борисов (2), Якунин (2), Епанов, Перцев.

Темп-СУМЗ: Заряжко (21), Левшин (17), Попов (9), Ремизов (8), Кондаков (7), Карпачев (6), Хозяшев (6), Евсеев (5), Семенюк (3), Макеев (1), Зубков, Шелекето.

Что касается «Челбаскета», то в целом игра команды оставила приятное впечатление. При этом порадовало то, что здорово входили в игру ребята со скамейки запасных. Когда есть глубина состава, у команды больше вариативности в атаке, больше возможностей поддерживать высокий темп в матче, использовать разные тактические схемы.

Да, наши парни проиграли, но не стоит придавать этой неудаче большое значение. «Челбаскет» уступил действительно сильному сопернику. И то лишь потому, что у него просто пошли броски. Впереди долгий баскетбольный марафон. Порадовать любителей баскетбола яркой игрой и победами у «Челбаскета» еще обязательно получится.