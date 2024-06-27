В баскетбольном клубе «Челбаскет» хотят запретить ругаться матом во время матчей

И планируют наказывать за некультурные выражения не только игроков, но и болельщиков

Челябинский клуб «Челбаскет» выступил с инициативой наказывать зрителей баскетбольных матчей за некультурные выражения. Президент региональной федерации Николай Сандаков дал поручение ужесточить наказания за мат на площадке и вокруг нее во время проведения игр. Соответствующее предложение руководитель клуба «Челбаскет» озвучил на своей странице в соцсетях.

«Баскетбольная площадка должна быть территорией без мата. Тренеры, игроки и болельщики должны понимать, что спортивное мероприятие — место для созидания, развития и здорового образа жизни. Будем наказывать, отстранять от соревнований и штрафовать матерщинников», — считает Николай Сандаков.

Президент БК «Челбаскет» дал поручение ужесточить наказание за использование нецензурных выражений. Причем штрафы планируется ввести не только игрокам и тренерам челябинского клуба, но и болельщикам.

Поводом для введения таких санкций послужил случай, когда тренер и спортсмен стали выяснять отношения на «могучем» русском языке прямо на площадке в присутствии большого количества зрителей.