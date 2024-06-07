Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с канадцем Диланом Сикьюрой

Он стал третьим легионером в челябинской команде

В хоккейном клубе «Трактор» будет выступать еще один легионер. Контракт с командой подписал канадский форвард Дилан Сикьюра. Он стал третьим легионером в челябинском клубе. Североамериканский нападающий имеет небольшой опыт игры в НХЛ, но хорошо себя проявил себя в студенческих лигах США, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Контракт с канадским нападающим рассчитан до окончания сезона 2024/25. Он родился и вырос в Канаде в провинции Онтарио. Профессиональную карьеру начал там же, выступая в QJHL за «Орору Тайгерс». В 2014 году перебрался в студенческую лигу NCAA, где четыре сезона кряду играл за Северо-Восточный университет. В том же году был выбран в шестом раунде драфта НХЛ под общим 178-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс».

Дилан Сикьюра

Нападающий

Родился 1 июня 1995 года в Ороре, Канада

Гражданство: Канада

Рост: 180 см

Вес: 77 кг

Карьера: "Орора Тайгерс"/OHL (2011-2014), Северо-Восточный Университет/NCAA (2014-2018), "Чикаго Блэкхоукс"/NHL, "Рокфорд Айс Хогс"/AHL (2018-2020), "Вегас Голден Найтс"/NHL, "Хендерсон Сильвер Найтс"/AHL (2020/21), "Колорадо Эвеланш"/NHL, "Колорадо Иглс«/AHL (2021/22), «Рокфорд Айс Хогс», "Сан-Диего Галлз«/AHL (2022/23), «Шеллефтео» Швеция (2023/24)

Статистика в NHL: 60 матчей, 17 (3+14) очков, показатель полезности «+5»

Статистика в AHL: 259 матчей, 218 (98+120) очков, показатель полезности «+27»

Статистика в Швеции: 62 матча, 35 (14+21) очков, показатель полезности «+7»

В главной лиге Северной Америки канадец сыграл 60 матчей за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо», набрав 17 (3+14) очков при показателе полезности «+5». Наибольший опыт Сикьюра получил в АХЛ, где за 259 встреч отметился 218 (98+120) результативными баллами, проведя пять сезонов в «Рокфорде», «Хендерсоне», «Колорадо» и «Сан Диего». Привлекался к игре за сборную Канады, с которой в 2017 году отправился в Швейцарию и одержал победу в Кубке Шпенглера.



«Дилан Сикьюра станет третьим легионером в обойме нашей команды. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре. В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. „Трактору“ был нужен игрок атаки именно такого типажа», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Минувший сезон хоккеист провел в Швеции, где выступал за клуб «Шеллефтео». За 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф Сикьюра набрал 35 (14+21) очков и помог команде стать чемпионом страны.

Отметим, что с 1 августа хоккеисты «Трактора» начнут подготовку к новому сезону. Большая часть игроков выйдет из отпуска, и пройдет медицинский осмотр. Мы рассказали о том, в каких предсезонных турнирах «черно-белые» примет участие. Готовить команду к старту нового сезона-2024/2024 будет новый тренерский штаб под руководством канадского специалиста Бенуа Гру.