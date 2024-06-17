Хоккеист «Трактора» Альберт Яруллин продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Защитник после трех сезонов в челябинском клубе решил вернуться в Татарстан

Один из лидеров хоккейного клуба «Трактор» Альберт Яруллин покидает Челябинск. Защитник подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В составе «черно-белых» Альберт Яруллин провел три сезона, сыграв 207 матчей в чемпионате КХЛ. Информацию о переходе подтвердили в штабе челябинской и казанской команд, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководство ХК «Трактор» поблагодарило игрока за работу и вклад в достижения команды, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере. По нашей информации, штаб клуба рассчитывал продлить контракт с одним из основных защитников команды, однако сам хоккеист принял решение вернуться в родной Татарстан.

«Возвращаюсь домой только с лучшими эмоциями. „Ак Барс“ поставил меня на коньки, все мое развитие как игрока и как личности прошло здесь. Даже играя в других командах, я ощущал, насколько приятно выступать в родном городе, и всегда переживал за команду. Очень рад, что снова буду защищать цвета „Ак Барса“ и Татарстана», — цитирует слова Альберта Яруллина пресс-служба ХК «Ак Барс».

Альберт Яруллин в составе челябинского «Трактора» провел три сезона в чемпионате КХЛ. За это время он сыграл 207 матчей и набрал 67 (19 + 48) очков при показателе полезности «+23». Он помог дважды «черно-белым» завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезонах 2021/2022 и 2023/2024.