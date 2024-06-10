Хоккейный клуб «Трактор» откроет новый сезон в КХЛ матчем с «Автомобилистом»

Первые игры чемпионата‑2024/2025 челябинцы проведут на выезде

Континентальная хоккейная лига опубликовала список первых матчей сезона-2024/2025. Челябинский «Трактор» откроет новый чемпионат КХЛ серией из трех игр на выезде, а первый матч проведет в Екатеринбурге с «Автомобилистом». На домашней арене «черно-белые» сыграют 19 сентября с «Нефтехимиком», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новый сезон в чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 хоккеисты «Трактора» откроют 4 сентября. В этот день подопечным Бенуа Гру предстоит сыграть в уральском дерби с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Затем «черно-белые» отправятся по маршруту Астана — Уфа, где скрестят клюшки с «Барысом» (6 сентября) и «Салаватом Юлаевым» (8 сентября). Первый домашний поединок в новом сезоне «Трактор» сыграет 19 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Металлург», как действующий чемпион, сыграет дома 3 сентября с «Локомотивом» в матче за Кубок Открытия. Через день, 5 сентября, в Магнитогорск пожалует питерский СКА, а 8 сентября — «Нефтехимик».

Напомним, что накануне стал известен план предсезонной подготовки ХК «Трактор». Так, челябинская команда примет участие в августе в двух турнирах. С 20 по 24 августа «черно-белые» выступят на мемориале Виктора Блинова в Омске, а с 27 по 30 августа сыграют на Кубке губернатора Челябинской области в арене «Трактор».