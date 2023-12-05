Хоккейный клуб «Трактор» уверенно выиграл у «Нефтехимика» в чемпионате КХЛ

Челябинцы разгромили нижнекамский клуб со счетом 4:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ — 4:1. Подопечные Алексея Заварухина взяли реванш у клуба из Татарстана за гостевое поражение. Шайбы у «черно-белых» забросили Даниил Юртайкин, Александр Шаров, Илья Карпухин и Чарльз Робинсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» выиграли у «Нефтехимика» уверенно и заслуженно, переиграв соперника практически во всех компонентах игры. Уже в самом дебюте «черно-белые» забросили быструю шайбу, автором которой стал Даниил Юртайкин. В середине периода Александр Шаров удвоил преимущество.

Впрочем, «Нефтехимик» и не думал сдаваться. Гости пошли в атаку и создали несколько моментов у ворот Никиты Подскребалина, но голкипер «Трактора» нейтрализовал угрозы. А в самом начале второго периода сократили отставание в счете до минимума. Это воспитанник челябинского хоккея Андрей Белозеров передал привет местным болельщикам, напомнив о себе. Перед тем как уйти на перерыв, защитник «черно-белых» Илья Карпухин броском с ползоны вновь увеличил преимущество «Трактора» до двух шайб.

В заключительной двадцатиминутке Чарльз Робинсон забросил четвертую шайбу челябинцев в матче. По сути, игра была сделана. Хозяева льда без проблем довели встречу до победного конца — 4:1. Никита Подскрбалин отразил 22 броска по своим воротам.

Послезавтра, 7 декабря, «черно-белым» предстоит сыграть с набравшими отличный ход питерскими армейцами. Они набирают очки в 12 матчах подряд — в параллельном матче после 11 побед кряду они уступили по буллитам «Автомобилисту».