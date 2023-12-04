Защитника «Трактора» Альберта Яруллина признали лучшим защитником недели в КХЛ

Лауреатами также стали игроки «Ак Барса», «Торпедо» и «Сибири»

Комиссия КХЛ на основании статистических данных определила лауреатов 13-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим защитником был признан хоккеист «Трактора» Альберт Яруллин. В трех матчах он забросил две шайбы, совершил 8 блокированных бросков и 7 силовых приемов, сообщается на сайте лиги.

На минувшей неделе хоккейный клуб «Трактор» провел три поединка. В двух матчах «черно-белые» одержали победы (над «Торпедо» и ЦСКА), а также уступили московскому «Динамо» (2:4). В этих играх здорово проявил себя защитник челябинской команды Альберт Яруллин. В каждом из матчей он не уходил с площадки с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Также в его активе две заброшенные шайбы, 7 хитов и 8 блок-шотов.

Лауреатами 13-й недели были также признаны еще три игрока в своих амплуа. Лучшим голкипером назван Тимур Билялов («Ак Барс»), оформивший два сухих матча. Самым полезным форвардом недели комиссия посчитала игрока нижегородского «Торпедо» Василия Атанасова (4 очка по системе «гол + пас»), а лучшим новичком — нападающего «Сибири» Владимира Михалева.

Напомним, что в ближайшем матче хоккеисты «Трактора» сыграют на своей площадке с нижнекамским «Нефтехимиком». В прямом эфире игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.