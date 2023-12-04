Сегодня, 4 декабря, стало известно, что нападающий челябинского клуба «Трактор» Семен Дер-Аргучинцев заменит травмированного форварда «Ак Барса» Дмитрия Яшкина на Матче всех звезд КХЛ, который пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Дмитрий Яшкин получил травму в матче с «Автомобилистом». После неудачного падения нападающего увезли в больницу на скорой помощи. Хоккеист пропустит примерно три месяца.

На Матче всех звезд КХЛ его заменит форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, для которого предстоящий Матч Звезд станет первым в карьере. В текущем сезоне у нападающего «черно-белых» 17 (10+7) очков после 31-й игры.

В команду дивизиона Харламова до этого вошли форвард магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин и нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Кроме того, примут участие в Матче звезд КХЛ — 2023 еще два воспитанника южноуральского хоккея — нападающие Никита Коростелев из «Северстали» и Николай Прохоркин из «Сибири».

Ранее первых 16 участников Фонбет Матча звезд КХЛ — 2023 определили болельщики. По результатам их голосования в команду дивизиона Харламова был включен капитан «Металлурга» защитник Егор Яковлев. На позицию защитника в команду дивизиона Тарасова болельщики выбрали воспитанника «Трактора» Никиту Нестерова, ныне защищающего цвета столичного ЦСКА.

Добавим, что Матч звезд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование пройдет в формате мини-турнира «3 на 3». В нём сыграют команды четырех дивизионов: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышева.