Хоккеисты «Трактора» на классе победили у столичного ЦСКА — фоторепортаж

Рассказываем и показываем, как челябинская команда выиграла у одного из фаворитов чемпионата КХЛ

Вчера, 3 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» в красивом стиле обыграли одного из фаворитов чемпионата КХЛ. Наша команда во второй раз в текущем сезоне выиграла у действующего обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА. Рассказываем и показываем, как это произошло. За этой игрой внимательно наблюдал фотокорреспондент Первого областного Дмитрий Сопильняк.



Игра оставила приятные эмоции и впечатления. Уже с первых минут «Трактор» обрушил шквал атак на ворота соперника. И это принесло свои плоды. В дебюте матча гол забросил Максим Шабанов. Он удачно подставил клюшку после мощнейшего броска от синей линии в исполнении защитника Сергея Телегина.



И даже пропущенная через полторы минуты шайба не остановила «черно-белых». Хозяева льда продолжали давить на ворота соперника, чаще гостили в чужой зоне. Однако оборона армейцев сдерживала натиск.



Во втором периоде лучший бомбардир «Трактора» Максим Шабанов вывел свою команду вперед. Форвард «черно-белых» проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Любопытно, что в этом матче он поучаствовал во всех результативных атаках челябинского клуба. В третьем периоде он ассистировал Владимиру Ткачеву, который и установил окончательный счет в матче — 3:1.



Уже завтра, 5 декабря, наша команда сыграет с «Нефтехимиком», а 7 декабря принимает питерский СКА. Армейский коллектив из Северной столицы набрал отличный ход, выиграв в 11 матчах подряд. Сможет ли его остановить «Трактор»?

