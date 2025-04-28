Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в полуфинале Кубка Гагарина

В драматичном матче челябинцы выиграли у московского «Динамо» со счетом 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Сегодня, 28 апреля, «черно-белые» в зрелищном и результативном поединке выиграли на своем льду у московского «Динамо» со счетом 4:3. Южноуральцы уступали в счете 0:2, но проявили волю и характер, вырвав победу в третьем периоде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках плей-офф Кубка Гагарина соперники ранее дважды встречались друг с другом. В первом случае судьба их свела в финале турнира в сезоне-2012/2013. Тогда «бело-голубые» праздновали успех, выиграв серию 4-2. Вторая встреча между командами состоялась в прошлом сезоне. Здесь сильнее оказались «черно-белые», причем выиграли они четвертьфинальную серию «всухую» 4-0.

Игра в Челябинске, конечно же, вызвала огромный интерес у болельщиков. Скажем, центральная улица города окрасилась в «черно-белые» цвета. Так креативно сработал менеджмент ХК «Трактор», облачив деревья и скульптуры на Кировке в клубные цвета. Да и на челябинской арене еще задолго до начала матча было очень многолюдно.

Разведку боем лучше провели челябинцы. Хозяева льда агрессивно начали поединок, чаще гостили в зоне соперника. Не прошло и двух минут, как «черно-белые» создали неплохой голевой момент, который мог завершиться взятием ворот. Андрей Светлаков, получив передачу от партнеров по команде, наносил хороший бросок из-под защитника — голкипер «бело-голубых» оказался на месте.

Первый период пролетел незаметно, игра шла практически без остановок. Но без обилия голевых моментов как с одной, так и другой стороны. Обе команды аккуратно и надежно действовали в обороне, не допускали ошибок. В этом плане приятно порадовали хоккеисты «Трактора». В серии с минским «Динамо» они позволяли себе много ошибаться, в этот раз действовали практически идеально. За 13 минут игры москвичи не нанесли ни одного (!) броска в створ ворот Зака Фукале.

А затем как гром среди ясного неба случился гол. Первая по-настоящему серьезная позиционная атака гостей завершилась заброшенной шайбой. Ее автором стал Джордан Уил, хорошо сыгравший на добивании — 0:1. После этого гола «черно-белые» чуть ослабили свою хватку, уже не так рьяно шли в атаку. Ну и москвичи явно обрели уверенность.

Еще больше они поверили в себя после того, как Джордан Уил в дебюте второго периода оформил дубль. Канадский форвард нанес идеальный бросок с острого угла, застав врасплох голкипера «черно-белых» Зака Фукале. Стало тревожно даже не потому, что наша команда проигрывала уже в две шайбы, а потому, что основной вратарь «Трактора» явно не в своей тарелке в решающих матчах сезона. А ведь большие трофеи серьезные команды и выигрывают во многом благодаря надежной игре голкиперов.

Хозяева льда между тем продолжали стараться гнуть свою линию. Но остроты у ворот «бело-голубых» не хватало. Во второй 20-минутке запомнилось разве что подключение к атаке Логана Дэя. Защитник оказался на убойной позиции, «динамовцев» выручил вратарь Владислав Подъяпольский.

Затем настал черед благодарить за надежную игру Зака Фукале. Тот выиграл дуэль у Артема Ильенко, который оказался с глазу на глаз с вратарем «Трактора». Чуть позже наш голкипер в аналогичном случае не дал забить Дилану Сикьюре. Еще до того, как уйти на второй перерыв, челябинцы наконец забили! «Черно-белые» организовали быструю контратаку, которую после передачи Максима Шабанова завершил Семен Дер-Аргучинцев — 1:2! Он же попал в штангу за считаные секунды до конца второго периода.

В третьем отрезке матча счет долгое время не менялся, а на исходе 8-й минуты заставил вскочить зрителей со своих мест Александр Кадейкин. Форвард «Трактора» нанес бросок от синей линии. Прикрытый игроками голкипер «Динамо» вынужден был капитулировать — 2:2! Не прошло и двух минут, как челябинцы вышли вперед: Чарльз Робинсон забил бильярдного «свояка», хитро бросив из-за ворот — шайба от вратаря заползла в ворота — 3:2!

Увы, вели в счете хозяева льда недолго. Москвичи реализовали первое удаление в матче, а автором заброшенной шайбы стал Даниил Пыленков. Но разве это досадное недоразумение могло остановить хоккеистов «Трактора»?! За 6 минут до конца третьего периода «черно-белые» снова вышли вперед. Цели достиг бросок Василия Глотова — 4:3!!!

Все, что теперь нужно было, — продержаться любой ценой, удержать победный счет. Наши парни это сделали, хотя у ворот Зака Фукале было очень жарко.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал. Первый матч.

28 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Джордан Уил (Павел Кудрявцев, Артем Сергеев), 13:34 (5×5).

0:2 — Джордан Уил, 22:45 (5×5).

1:2 — Семен Дер-Аргучинцев (Максим Шабанов, Сергей Телегин), 37:25 (5×5).

2:2 — Александр Кадейкин (Логан Дэй), 46:21 (5×5).

3:2 — Чарльз Робинсон (Артем Блажиевский), 48:04 (5×5).

3:3 — Даниил Пыленков (Никита Гусев), 50:01 (5×4).

4:3 — Василий Глотов (Александр Кадейкин, Стивен Кэмпфер), 53:46 (5×5).

Счет в серии: 1-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Центрфорвард «черно-белых» добавлял по ходу поединка. В нужный момент вывел команду вперед, а затем помог отличиться Василию Глотову.

Джордан Уил («Динамо»)

Стал автором дубля и вполне мог стать героем матча. Но после двух заброшенных шайб немного ушел в тень.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Один из самых активных в составе челябинского клуба. Забросил шайбу, попал в штангу. Мог забивать еще в третьем периоде, но ему чуть не повезло.

Хоккейный клуб «Трактор» повел в серии 1-0. Следующий матч команды проведут также в Челябинске — игра состоится послезавтра, 30 апреля.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).