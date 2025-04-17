Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели сокрушительное поражение в гостевом матче плей-офф Кубка Гагарина от минского «Динамо» — 0:8! Они повторили худший результат своего участия в КХЛ, когда в 2018 году уступили в гостях финскому «Йокериту» с таким же счетом. Сегодня, 16 апреля, на результат команды повлияли грубейшие индивидуальные ошибки защитников «черно-белых», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Еще на финише «регулярки» в играх «Трактора» прозвучал тревожный звоночек — команда неудачно начинала поединки с соперниками. В плей-офф эта ситуация усугубилась — едва ли не в каждом матче челябинцы вынуждены были оказываться в роли догоняющих. Так произошло и в сегодняшнем гостевом поединке в Минске.
Не прошло и половины первого периода минут, как в ворота Зака Фукале залетели три (!) шайбы. В одном из эпизодов сплоховал сам голкипер челябинского клуба. Он откровенно проспал мощный щелчок от синей линии от Брэйди Лайла. В двух других случаях классно сыграл форвард «зубров» Вадим Мороз. В случае с первым голом он оставил в дураках Арсения Коромыслова, а дубль сделал после того, как обманным финтом переиграл Сергея Телегина.
Это может показаться странным, но я бы не назвал игру «Трактора» в первом периоде откровенно провальной. Да, команда сыграла не лучшим образом, отдала инициативу, затем пришла в себя, а по итогам стартовой 20-минутки даже нанесла больше бросков в створ ворот соперника (13-10). Две грубые ошибки защитников «черно-белых» и «зевок» Зака — и вот, нате, получите три гола.
Веселее игра у «черно-белых» пошла во втором периоде. Благо, началась она при формате «5×4». Наши парни неплохо действовали в большинстве, создали три голевых момента у ворот соперника, но к результативным действиям они не привели.
Вроде только-только начала «проклевываться» игра у челябинцев, как вновь их сгубила нелепая ошибка. На сей раз напортачил защитник Арсений Коромыслов. В простой ситуации в своей зоне он сделал неточную передачу. Форвард минчан Виталий Пинчук сделал счет 4:0!
Зак Фукале уступил место в «рамке» сменщику Владиславу Сухачеву. Тот практически тут же вступил в игру, нейтрализовав выход «1 в 0», переиграв Даниила Липского. Затем впору было запевать знаменитый хит группы «Чайф»: белорусы забили пятую, и вновь не без помощи челябинцев — в своей зоне подарил шайбу сопернику Виталий Кравцов. На этом щедрые подарки «черно-белых» не закончились — в простой ситуации ошибся Влад Сухачев. 0:6 после двух периодов!!!
Вообще-то в КХЛ у «Трактора» случались и более крупные поражения. В 2009 году наша команда уступала ХК МВД (0:7), но самое крупное случилось в 2018-м, когда подопечные Германа Ткачева проиграли 0:8 в Хельсинки от финского «Йокерита». Но те провалы случились в «регулярке», в Кубке Гагарина так крупно «черно-белые» еще не уступали.
В дебюте третьего периода счет стал 0:7. Теперь в матче были лишь две интриги: забьют ли челябинцы гол престижа или потерпят самое крупное поражение в клубной истории участия в КХЛ. Не получилось ни того, ни другого. Сами не забили, антирекорд не установили, но повторили не самое приятное для себя достижение. Итог — 0:8.
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал. 3-й матч.
16 апреля. «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).
Шайбы забросили:
1:0 — Вадим Мороз (Роман Горбунов, Кристиан Хенкель), 04:52 (4×4).
2:0 — Брэйди Лайл (Кристофер Тирни), 05:26 (5×5).
3:0 — Вадим Мороз (Роман Горбунов, Брэйди Лайл), 08:49 (5×5).
4:0 — Виталий Пинчук (Роман Горбунов), 25:47 (5×4).
5:0 — Кристофер Тирни, 34:33 (5×5).
6:0 — Даниил Липский, 37:08 (5×5).
7:0 — Егор Бориков (Кристофер Тирни), 41:20 (5×5).
8:0 — Илья Усов (Виталий Пинчук, Сэм Энэс), 52:17 (5×5).
Счет в серии: 1-2.
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Вадим Мороз («Динамо» Мн)
Забил два гола-красавца, красиво обыграв защитников «черно-белых» — сначала Арсения Коромыслова, затем Сергея Телегина. Ну и в целом, был заметен и активен на льду.
Роман Горбунов («Динамо» Мн)
Сам не забил, но стал автором ассистентского хет-трика. Причем, сделал он его за первые 25 минут игры.
Кристофер Тирни («Динамо» Мн)
Гол и две результативные передачи. Молодец, как и вся белорусская команда.
«Трактор» проиграл, сыграл ужасно. И это поражение трудно будет быстро забыть нам, болельщикам. А игрокам нужно сделать это прямо сейчас. Уже послезавтра, 18 апреля, состоится четвертый матч серии. Серии, в которой мы еще ведем в счете 2-1.
Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).