Хоккейный клуб «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с московским «Динамо»

Это будет уже их третье противостояние в рамках плей‑офф КХЛ

Определился соперник хоккейного клуба «Трактор» в розыгрыше Кубка Гагарина. В полуфинале турнира челябинцам предстоит сыграть серию матчей до четырех побед с московским «Динамо». Вчера, 22 апреля, столичный клуб выбил из борьбы за трофей казанский «Ак Барс». Первая игра между соперниками состоится 28 апреля на льду арены «Трактор», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках плей-офф КХЛ столичное «Динамо» и «Трактор» ранее встречались два раза. В первом случае это произошло в финале Кубка Гагарина сезона-2012/2013. В той серии москвичи одержали победу со счетом 4-2 и завоевали трофей. Кстати, для челябинского клуба это был исторический финал, команда показала лучший результат в своей истории, завоевав серебряные медали отечественного чемпионата.

Вторая встреча между командами в плей-офф Кубка Гагарина состоялась в прошлом сезоне. На четвертьфинальной стадии турнира «черно-белые» неожиданно уверенно прошли «бело-голубых», выиграв во всех поединках, счет в серии 4-0.

Отметим, что московское «Динамо» ранее дважды становилось обладателем Кубка Гагарина. Произошло это в сезонах-2011/2012 и 2012/2013. Команда уже в 15-й раз участвует в плей-офф, из которых в 9 случаях добиралась до стадии полуфинала.

Откроют полуфинальную серию команды двумя матчами в Челябинске. Они состоятся 28 и 30 апреля. Затем два поединка соперники проведут в Москве. Серия матчей, как и в других раундах турнира, пройдет до четырех побед.