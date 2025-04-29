Хоккеисты «Трактора» в фирменном стиле выиграли матч в Кубке Гагарина

Челябинский клуб уступал 0:2 московскому «Динамо», но вырвал победу со счетом 4:3

Хоккейный клуб «Трактор» вчера, 28 апреля, одержал яркую и красивую победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Причем сделал это в своем фирменном стиле — дал соперникам выйти вперед (0:2), а затем включил характер и на морально-волевых качествах дожал его в третьем периоде (4:3). Как менялось настроение болельщиков «черно-белых» в репортаже фотокорреспондента ИА «Первое областное».

Этого матча в Челябинске ждали! Ажиотаж к нему был огромный. Даже центральную улицу города забрендировали в черно-белые клубные цвета. Ну и атмосфера на трибунах была соответствующая. Еще за час до начала матча у входа и в фойе арены «Трактор» толпились болельщики «черно-белых».

Неспешно они подтягивались к своим зрительским местам. Огненное лазер-шоу, исполнение гимна симфоническим оркестром, бело-сине-красные цвета на трибунах — и все, можно начинать этот матч, который начали лучше хозяева льда.

Хоккеисты «Трактора» больше атаковали, чаще бросали по воротам, но затем пропустили нелепый и нелогичный гол. Канадский форвард «Динамо» Джордан Уил воспользовался ошибкой обороны — и счет 0:1.

Болельщики на трибунах приуныли. И совсем грустно стало, когда все тот же Уил в дебюте второго периода увеличил преимущество «бело-голубых». Стало тревожно. Зато оживились поклонники столичного клуба. Основная их часть расположилась на гостевом секторе, но нашлись и несколько смельчаков, которые заняли места в тылу врага.

У «Трактора» была интернациональная поддержка. Внимание нашего фотокора привлекла вот эта болельщица из Казахстана. Она прибыла на матч с национальным флагом и, судя по всему, находилась в прекрасном настроении.

Астанинский «Барыс» в КХЛ выступил в этом сезоне не лучшим образом, зато у нее появилась возможность поддержать челябинскую команду.

«„Трактор“ — сердце нашего города!» — слова на плакате одного из болельщиков были в самую точку. Можно сколько угодно говорить о том, что в Челябинске успешно развиваются много видов спорта, но хоккей продолжает оставаться номером один!

Между тем наши парни всеми силами бросились вперед отыгрываться. 1:2, 2:2, 3:2!.. Передать словами ту атмосферу, которая царила в арене «Трактор», невозможно, это надо было видеть. Наша команда не только сравняла счет в третьем периоде, но и вышла вперед!

Увы, удержать преимущество не удалось, гости за 10 минут до конца третьего периода сравняли счет — 3:3. И все же последнее слово осталось за хоккеистами «Трактора». Это Василий Глотов взял игру на себя и нанес точный бросок, который в итоге стал победным.

Наш «Трактор» выиграл матч со счетом 4:3 и повел в серии до четырех побед 1-0. Кстати, репортаж с матча по горячим следам можно прочитать здесь. Корреспондент ИА «Первое областное» внимательно наблюдал за событиями поединка и в деталях рассказал, как «Трактор» нашел в себе силы совершить крутой камбэк.