«Трактор» выиграл у «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина

Челябинский клуб победил со счетом 3:2 и теперь ведет в серии 2-0

Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» во втором матче плей-офф полуфинала Кубка Гагарина! Сегодня, 30 апреля, челябинцы выиграли у «бело-голубых» со счетом 3:2. Подопечные Бенуа Гру наконец-таки хорошо начали поединок, оказались сильнее соперника в первом периоде и довели дело до победы. 2-0 в пользу «Трактора» после домашних матчей в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало матча обескуражило! В кои-то веки «Трактор» начал встречу с быстрой заброшенной шайбы. Челябинцы подловили соперников на ошибке: форвард гостей Максим Комтуа сделал опрометчивую передачу на партнера в своей зоне, шайбу перехватил Александр Кадейкин и, не сближаясь с вратарем, точно отправил ее под перекладину. 1:0 уже к 1-й минуте встречи — вот так начало!

А ведь сколько критических стрел до этого были брошены на челябинскую команду за то, что она плохо начинает матчи. И, надо признать, справедливые. Ни разу (!) наша команда не выиграла у соперников первый период в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Впрочем, «динамовцы» довольно быстро отыгрались. На 6-й минуте они сравняли счет. После вбрасывания в зоне челябинцев шайба оказалась у Никиты Гусева — снайпер «бело-голубых» точно отправил ее в угол ворот — 1:1. Практически тут же едва не огорчил бывшего партнера по команде Дилан Сикьюра. К счастью, Зак Фукале был на месте.

Игра «Трактора» в первом периоде понравилась. Наши парни искали счастья в атаке, создали несколько хороших голевых моментов для взятия ворот. «Черно-белые» здорово сыграли в большинстве — почти 2 минуты они держали соперников в своей зоне. Классно сыграл в одном из эпизодов Владимир Ткачев, который в контратаке на скорости обыграл двух защитников и едва не реализовал выход «1 в 0». Мог забивать защитник Сергей Телегин...

Да, соперники тоже угрожали воротам челябинцев. Но их игра не производила целостного приятного впечатления. Ну, а под занавес периода молодцом оказался Артем Блажиевский. Защитник «Трактора» после вбрасывания отправил шайбу в среднюю зону, а после отскока от заднего борта оказался первым (!) у ворот «бело-голубых» и вывел свою команду вперед — 2:1. Да, ошибся голкипер москвичей Владислав Подъяпольский, но каков же красавец Артем Блажиевский, который доиграл эпизод до конца!

Изменился характер игры во втором периоде. Теперь уже свежее и лучше выглядели «динамовцы». Заброшенная ими шайба вытекала из логики событий. Ее автором стал Артем Ильенко — 2:2. Причем, даже после забитого гола гости не сбавили оборотов, провели несколько хороших смен, здорово они стали действовать в позиционном нападении.

Берешь контроль шайбы — исключаешь возможности забить сопернику. Примерно так можно охарактеризовать то, чем пытались заниматься обе команды во втором периоде. Война за территорию проходила с переменным успехом. Инициатива перехода от одной команды к другой, голевые моменты у соперников также возникали в примерно равной пропорции. 2:2 — все должно было решиться в третьем периоде, который по статистике лучше проводит «Трактор».

Это наша команда начала подтверждать уже в его дебюте. Хорошую контратаку начал Семен Дер-Аргучинцев, он же ее и завершил: сделал пас на Макса Шабанова, тот бросил, а Сема первым был на добивании — 3:2! Заслужили ли «бело-голубые» ничью? Скорее нет, чем да. У них было 10 минут на то, чтобы выровнять положение, но острых и серьезных моментов для взятия ворот они не создали. Да, был финальный навал, но не более того!

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал. Второй матч.

30 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин, 01:08 (5×5).

1:1 — Никита Гусев (Дилан Сикьюра, Джордан Уил), 05:19 (5×5).

2:1 — Артем Блажиевский (Владимир Ткачев), 16:39 (5×5).

2:2 — Артем Ильенко (Павел Кудрявцев, Егор Римашевский), 22:31 (5×5).

3:2 — Семен Дер-Аргучинцев (Максим Шабанов), 41:22 (5×5).

Счет в серии: 2-0

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Приятно удивляет свой игрой, резко добавил в плей-офф. Забил важнейшую шайбу в дебюте третьего периода, которая в итоге стала победной.

Артем Ильенко («Динамо»)

По этой игре сложно выделить кого-то в стане соперников. Выделим игру Артема Ильенко — он и гол забил, и пару раз блеснул индивидуальным мастерством.

Александр Кадейкин («Трактор»)

После фееричной «регулярки» немного ушел в тень в Кубке Гагарина, но второй матч подряд проявляет свои лидерские качества. Сегодня он открыл счет, мог оформлять «дубль» и в целом был очень активным.

«Трактор» выжал максимум из домашней серии. Хотя оба матча получились очень непростыми. Теперь два ближайших матча полуфинала Кубка Гагарина с «Динамо» состоятся в Москве. Задача-минимум — взять хотя бы одну победу в гостях.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).