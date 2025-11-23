Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с голкипером Крисом Дригером

Договор с 31-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон

Челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером. Об этом сообщил штаб «черно-белых» сегодня, 23 ноября. Канадец с годовым окладом 70 миллионов рублей был одним из самых высокооплачиваемых голкиперов КХЛ. Текущий сезон для 31-летнего хоккеиста был дебютным в Лиге, однако он получился неудачным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Крис Дригер присоединился к «черно-белым» в это межсезонье. В 23 матчах он одержал восемь побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,05 — и это низкий показатель для игрока его амплуа. Штаб «черно-белых» во главе с генменеджером Алексеем Волковым рассчитывал на то, что канадец станет основным голкипером в клубе и станет адекватной заменой покинувшему команду в летнее межсезонье Заку Фукале. Однако этого не произошло.

В большинстве сыгранных матчей Крис Дригер не производил впечатление своей игрой. Лишь в нескольких играх он показал достойную игру, в других часто пропускал «легкие» шайбы. Точкой кипения стала провальная игра голкипера в последнем матче «Трактора» с хабаровским «Амуром». Уже в первом периоде канадец пропустил четыре шайбы, одна из которых полностью на его совести. Болельщики освистали канадца, когда того заменили на Савелия Шерстнева.

Отметим, что в «Тракторе» продолжает восстанавливаться от травмы Сергей Мыльников. В обойме остается еще Савелий Шерстнев, который пока до уровня топ-клуба КХЛ пока не дотягивает. Есть еще вратари в фарм-клубе челябинского клуба «Челмете», выступающего в ВХЛ. Но и им сложно сходу заиграть на высоком уровне в КХЛ. Все это говорит о том, что в ближайшее время руководство ХК «Трактор» может объявить имя нового голкипера. С имеющимися ресурсами челябинцы не смогут бороться за высокие места в Кубке Гагарина.