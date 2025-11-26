Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Драконов» со счетом 9:0 в Челябинске

Южноуральцы показали удивительную игру и подарили болельщикам надежду

Челябинский «Трактор» одержал удивительную победу в чемпионате КХЛ, разгромив на своей площадке «Шанхайских драконов» со счетом 9:0. Это самая крупная победа в текущем чемпионате КХЛ! Наша команда словно отыгралась на сопернике за предыдущие неудачи и поражения в четырех предыдущих матчах чемпионата, а еще свой первый «сухарь» в Лиге оформил голкипер Савелий Шерстнев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



У челябинского «Трактора» было пять дней на подготовку. И это время штаб клуба провел с пользой, усилив тренерский штаб двумя специалистами. Прибыли в Челябинск помогать Рафаэлю Рише два маститых тренера Евгений Корешков и Сергей Зубов. Кто бы мог подумать, что их приезд так кардинально преобразит игру команды и повлияет на хоккеистов «черно-белых»!

Начали матч хозяева поля здорово, забросив в первом периоде три безответные шайбы. А ведь могли и, как минимум, вдвое больше. Уже на первой минуте южноуральцы создали первый голевой момент у ворот соперника. Увы, выход «1 в 0» Михаил Григоренко не реализовал.

Но разве это было так важно, если у «Трактора» одна опасная атака сменялась другой, а шайбы в ворота соперника стали залетать, как горячие пирожки. Открыл счет в матче Александр Кадейкин, замкнув на «пятаке» передачу Егора Коршкова — 1:0. Затем шедевр сотворил защитник Григорий Дронов. Перехватил шайбу рукой, положил ее на лед и с неудобной руки отправил ее под перекладину — 2:0.

Ну а в концовке периода «черно-белые» реализовали первое же большинство. Наши парни раскатали оборону после классной трехходовки, а завершал атаку броском в упор Джошуа Ливо. Отметим, что в нескольких моментах подтащил и Савелий Шерстнев. 3:0 при полном доминировании «черно-белых» в первом периоде! Это удивило, но еще не обескуражило.

Но это, как оказалось, было только началом удивительных событий, которые стали происходить на льду во втором периоде. «Трактор» и не думал сбавлять обороты, обрушив шквал атак на соперника. Уже в самом дебюте наши парни сделали счет 4:0. Это Джордан Гросс освободился от опеки защитника и в касание переправил шайбу после изумительной диагональной передачи от синей линии в исполнении Сергея Телегина — 4:0! Кстати, 72-й номер «Трактора» набрал свое 100-е очко в КХЛ.

Затем был гол Андрея Никонова с «пятака». Причем, форвард челябинцев сам начал атаку, сам же ее и завершил. 0:5 — и бедолага голкипер «Драконов» Патрик Рыбар вынужден был покинуть лед. Вместо него на площадке появился Андрей Тихомиров. Но и он продержался недолго. Почти тут же ему пришлось вынимать шайбу из своих ворот. Форвард «Трактора» Егор Коршков убежал в отрыв и в противоборстве с защитником сделал счет 6:0!

Но и это было еще не все. В самой концовке периода челябинцы забили еще один гол. Причем, в меньшинстве! Виталий Кравцов с Андреем Светлаковым поиздевались над соперником, разыграв двухходовку прямо перед носом вратаря соперника — 7:0! Наши парни отправили оппонента даже не в нокаут, а в коматозное состояние.

Понятно, что за исход матча можно было не переживать. Актуальным оставались лишь три вопроса: с каким же счетом «Трактор» одержит победу, сможет ли «выбить» десятку и сыграет ли свой первый «сухой» матч в КХЛ Савелий Шерстнев? Вратарь оформил-таки «сухарь», с чем мы его и поздравляем. Наши парни забросили еще две шайбы, авторами которых стал Андрей Светлаков, но до десяти заброшенных шайб все-таки не дотянули. Жаль... Но, черт возьми, куда приятней даже не итоговый счет, а то, как вдохновенно и здорово сыграла наша команда. Вылила ведро бальзама на израненные души челябинских болельщиков.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 26 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Драконы» (Шанхай) — 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин (Егор Коршков, Артемий Низамеев), 07:40 (5×5).

2:0 — Григорий Дронов (Андрей Светлаков, Семен Дер-Аргучинцев), 13:42 (5×5).

3:0 — Джошуа Ливо (Виталий Кравцов, Михаил Григоренко), 19:30 (5×4).

4:0 — Джордан Гросс (Сергей Телегин, Джошуа Ливо), 21:47 (5×5).

5:0 — Андрей Никонов (Логан Дэй, Григорий Дронов), 26:45 (5×5).

6:0 — Егор Коршков (Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Кадейкин), 27:49 (5×5).

7:0 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков), 38:23 (4×5).

8:0 — Андрей Светлаков (Василий Глотов, Арсений Коромыслов), 42:21 (5×5).

9:0 — Андрей Светлаков (Джошуа Ливо, Михаил Григоренко), 51:08 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Савелий Шерстнев («Трактор»)

Оформил свой первый «сухарь» в КХЛ! А ведь у соперника были несколько хороших подходов. Но наш голкипер подчистил и сыгран надежно. Браво!

Андрей Светлаков («Трактор»)

Набрал 4 (2+2) очка за матч! Сыграл здорово, как и вся команда. И точка!

Григорий Дронов («Трактор»)

Успевал и в защите, и в атаке. Забил гол-красавец!

Следующий матч челябинский «Трактор» снова проведет на своей площадке — послезавтра, 28 ноября, придется несладко ХК «Сочи». Особенно, если наши парни будут играть ТАК, как сыграли сегодня.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).