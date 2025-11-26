Хоккейный клуб «Трактор» одержал свою самую крупную победу в КХЛ

Челябинская команда разгромила на своем льду «Шанхайских драконов» со счетом 9:0

Челябинский «Трактор» установил свой новый рекорд в КХЛ, одержав самую крупную победу в своей истории. Сегодня, 26 ноября, хоккеисты «черно-белых» разгромили в домашнем поединке «Шанхайских драконов» со счетом 9:0. Для китайского клуба это поражение стало самым крупным в истории, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Челябинцы решили исход матча уже к его середине, забросив шесть безответных шайб. Причем, забивали хоккеисты «Трактора» на любой вкус — в равных составах, большинстве и меньшинстве. К дебюту третьего периода «черно-белые» уже вели в счете 7:0.

В третьем отрезке матча «дубль» оформил Андрей Светлаков, установив окончательный счет в матче. В своем третьем матче в КХЛ впервые завершил матч на «ноль» Савелий Шерстнев. Хотя перед стартом сезона он значился третьим голкипером «Трактора».

«Трактор» прервал серию из четырех поражений кряду. Подробности того, как наша команда китайский клуб разгромила читайте здесь.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.