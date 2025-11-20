Болельщики освистали голкипера «Трактора» Криса Дригера в матче с «Амуром»

Канадский вратарь провел неудачный матч, а его команда проиграла со счетом 4:6

Ужасный матч за «Трактор» сыграл канадский голкипер Крис Дригер. Уже в первом периоде он пропустил четыре шайбы от «Амура», одну из которых в «домик». Болельщики челябинской команды освистали игру вратаря, когда он покидал лед. «Черно-белые» уступили хабаровскому клубу со счетом 4:6, потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент ИА «первое областное».

Хоккейный клуб «Трактор» ужасно сыграл в первом периоде с «Амуром». К 17-й минуте канадский голкипер челябинского клуба пропустил четыре шайбы, а его команда уступала в счете 2:4. В трех голах винить вратаря вряд ли возможно, хотя и стоит признать — Крис Дригер не выручил. Но в четвертом взятии ворот голкипер подвел команду, пропустив шайбу в «домик».

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише не выдержал, убрав голкипера с площадки. На льду появился Савелий Шерстнев. 23-летний голкипер практически тут же вынужден был вынимать шайбу из своих ворот. Впрочем, во втором и третьем отрезках матча голкипер «черно-белых» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Последнюю шайбу хабаровчане забивали уже в пустые ворота. Хоккейный клуб «Трактор» уступил со счетом 4:6, потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

Напомним, что Крис Дригер пополнил ряды «Трактора» в летнее межсезонье. Генменеджер клуба Алексей Волков рассчитывал видеть в канадце адекватную замену ушедшему в минское «Динамо» Заку Фукале. Однако таковым новобранец «Трактора» не стал. По данным федеральных СМИ, Крис Дригер является одним из самых высокооплачиваемых голкиперов КХЛ, зарплата хоккеиста составляет 70 млн рублей за сезон.