Хоккейный клуб «Трактор» усилил тренерский штаб двукратным обладателем Кубка Стэнли

Сергей Зубов будет работать в челябинской команде до конца сезона‑2025/2026

Челябинский «Трактор» усилил тренерский штаб еще одним специалистом. Контракт с клубом до конца сезона-2025/2026 подписал один из лучших российских защитников в НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов. Он станет ассистентом Рафаэля Рише и будет отвечать за работу команды в защите, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Одними из важнейших компонентов, которые „Трактору“ нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач», — заявил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Сергей Зубов родился 22 июля 1970 года в Москве. В качестве игрока стал чемпионом СССР, олимпийским чемпионом в 1992 году, взял два Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» и «Далласа». Защитник в 2019 году был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Как тренер Сергей Зубов начинал карьеру в СКА (2011/12). Далее после двух сезонов в ЦСКА наставник вернулся в Санкт-Петербург и стал обладателем Кубка Гагарина в составе штаба, который возглавлял Вячеслав Быков. В 2016 году в качестве главного тренера привел питерский клуб к бронзовым наградам КХЛ. В прошлом сезоне Сергей Зубов тренировал ХК «Сочи» и был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Напомним, что ранее тренерский штаб «Трактора» усилил Евгений Корешков. Он также вступил в должность в качестве ассистента Рафаэля Рише, в его обязанности входит работа команды в нападении и большинстве.