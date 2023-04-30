Хоккейный клуб «Трактор» расстался с семью игроками В том числе с одними из лидеров команды Теему Пулккиненом и Алексеем Бывальцевым





Алексей Бывальцев выступал за «Трактор» три сезона. В составе «черно-белых» нападающий провел 186 матчей и набрал 89 (34+55) баллов. В позапрошлом сезоне форвард установил новый рекорд клуба по голам в меньшинстве в одном регулярном чемпионате (4).





Финский форвард Тему Пулккинен играл в Челябинске на протяжении двух сезонов. За «черно-белых» финский нападающий провел 122 игры, забросил 38 шайб и отдал 27 голевых передач. Другой нападающий Кирилл Капустин также провел за «Трактор» два сезона, 98 раз вышел на лед и набрал 24 (11+13) очка.





Защитник Игорь Исаев является воспитанником челябинского хоккея и всю профессиональную карьеру провел в «Тракторе». Хоккеист — двукратный бронзовый призер МХЛ (2014, 2015) с «Белыми Медведями» и бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018, 2022) в составе «Трактора». В Лиге защитник сыграл 214 матчей и набрал 37 (6+31) очков. Роман Манухов пополнил «Трактор» в межсезонье-2020. За три года в Челябинске защитник сыграл 118 поединков и отдал 14 результативных передач.





Александр Брынцев перешел в челябинский клуб в декабре 2022 года. В прошедшем сезоне за «Трактор» игрок обороны сыграл 22 поединка и отметился двумя результативными передачами. Илья Проскуряков стал новобранцем «Трактора» прошлым летом и прошедшем чемпионате стал настоящим открытием сезона. Вратарь сыграл 31 матч, одержал 11 побед и провел четыре матча на «0». Кроме того, Илья Проскуряков принял участие в Матче Звезд КХЛ, который прошел в Челябинске.



В хоккейном клубе «Трактор» будет сформирован новый тренерский штаб



Напомним, что накануне челябинский клуб продлил соглашения с несколькими хоккеистами. Новые контракты подписали защитники

Сегодня, 30 апреля, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о том, что команду покидает сразу семь хоккеистов. Клуб не будет предлагать им новые соглашения. Среди игроков, покинувших команду, — нападающие Алексей Бывальцев, Тему Пулккинен, Кирилл Капустин, защитники Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и голкипер Илья Проскуряков, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Алексей Бывальцев выступал за «Трактор» три сезона. В составе «черно-белых» нападающий провел 186 матчей и набрал 89 (34+55) баллов. В позапрошлом сезоне форвард установил новый рекорд клуба по голам в меньшинстве в одном регулярном чемпионате (4).Финский форвард Тему Пулккинен играл в Челябинске на протяжении двух сезонов. За «черно-белых» финский нападающий провел 122 игры, забросил 38 шайб и отдал 27 голевых передач. Другой нападающий Кирилл Капустин также провел за «Трактор» два сезона, 98 раз вышел на лед и набрал 24 (11+13) очка.Защитник Игорь Исаев является воспитанником челябинского хоккея и всю профессиональную карьеру провел в «Тракторе». Хоккеист — двукратный бронзовый призер МХЛ (2014, 2015) с «Белыми Медведями» и бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018, 2022) в составе «Трактора». В Лиге защитник сыграл 214 матчей и набрал 37 (6+31) очков. Роман Манухов пополнил «Трактор» в межсезонье-2020. За три года в Челябинске защитник сыграл 118 поединков и отдал 14 результативных передач.Александр Брынцев перешел в челябинский клуб в декабре 2022 года. В прошедшем сезоне за «Трактор» игрок обороны сыграл 22 поединка и отметился двумя результативными передачами. Илья Проскуряков стал новобранцем «Трактора» прошлым летом и прошедшем чемпионате стал настоящим открытием сезона. Вратарь сыграл 31 матч, одержал 11 побед и провел четыре матча на «0». Кроме того, Илья Проскуряков принял участие в Матче Звезд КХЛ, который прошел в Челябинске.Похоже после провального сезона, челябинский клуб решил устроить массовую чистку состава. Ранее по итогам заседания совета директоров хоккейного клуба «Трактор» принято решение не продлевать контракты с помощниками главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Игорь Ефимов, Андрей Соколов и Георгий Гелашвили вынуждены будут искать для себя новое место работы.Напомним, что накануне челябинский клуб продлил соглашения с несколькими хоккеистами. Новые контракты подписали защитники Илья Карпухин Сергей Телегин и голкипер Сергей Мыльников. Соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.

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