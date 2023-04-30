Сегодня, 30 апреля, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о том, что команду покидает сразу семь хоккеистов. Клуб не будет предлагать им новые соглашения. Среди игроков, покинувших команду, — нападающие Алексей Бывальцев, Тему Пулккинен, Кирилл Капустин, защитники Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и голкипер Илья Проскуряков, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

0kc0mgotl9da1lsm2t2eqgpc5oszndrr.jpg
Алексей Бывальцев выступал за «Трактор» три сезона. В составе «черно-белых» нападающий провел 186 матчей и набрал 89 (34+55) баллов. В позапрошлом сезоне форвард установил новый рекорд клуба по голам в меньшинстве в одном регулярном чемпионате (4).

2dbd847dfb6141aac2994b1893b27740.jpg
Финский форвард Тему Пулккинен играл в Челябинске на протяжении двух сезонов. За «черно-белых» финский нападающий провел 122 игры, забросил 38 шайб и отдал 27 голевых передач. Другой нападающий Кирилл Капустин также провел за «Трактор» два сезона, 98 раз вышел на лед и набрал 24 (11+13) очка.

bbf253a34e9d6ab337911930ccbaf9d5.jpg
Защитник Игорь Исаев является воспитанником челябинского хоккея и всю профессиональную карьеру провел в «Тракторе». Хоккеист — двукратный бронзовый призер МХЛ (2014, 2015) с «Белыми Медведями» и бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018, 2022) в составе «Трактора». В Лиге защитник сыграл 214 матчей и набрал 37 (6+31) очков. Роман Манухов пополнил «Трактор» в межсезонье-2020. За три года в Челябинске защитник сыграл 118 поединков и отдал 14 результативных передач.

kfs8sj5e0cgmwkwq5flegma8i2ggylfp.jpg
Александр Брынцев перешел в челябинский клуб в декабре 2022 года. В прошедшем сезоне за «Трактор» игрок обороны сыграл 22 поединка и отметился двумя результативными передачами. Илья Проскуряков стал новобранцем «Трактора» прошлым летом и прошедшем чемпионате стал настоящим открытием сезона. Вратарь сыграл 31 матч, одержал 11 побед и провел четыре матча на «0». Кроме того, Илья Проскуряков принял участие в Матче Звезд КХЛ, который прошел в Челябинске.

В хоккейном клубе «Трактор» будет сформирован новый тренерский штаб
Похоже после провального сезона, челябинский клуб решил устроить массовую чистку состава. Ранее по итогам заседания совета директоров хоккейного клуба «Трактор» принято решение не продлевать контракты с помощниками главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Игорь Ефимов, Андрей Соколов и Георгий Гелашвили вынуждены будут искать для себя новое место работы.

Напомним, что накануне челябинский клуб продлил соглашения с несколькими хоккеистами. Новые контракты подписали защитники Илья Карпухин, Сергей Телегин и голкипер Сергей Мыльников. Соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.