Тренерский штаб «Трактора» покинули шесть специалистов

Руководство хоккейного клуба не стало продлевать с ними контракты

Сегодня, 30 апреля, в штабе ХК «Трактор» объявили, что покинут расположение команды шесть тренеров. Руководство челябинского клуба приняло решение не продлевать контракты с Андреем Соколовым, Игорем Ефимовым, Алексеем Тертышным, Алексеем Чикалиным, Вадимом Гудзиком и Георгием Гелашвили, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Отметим, что тренеры Алексей Тертышный и Алексей Чикалин начинали работать с командой по ходу минувшего сезона, однако затем после череды неудач были освобождены от занимаемых должностей. Им на смену пришли Андрей Соколов и Игорь Ефимов, которые стали отвечать за действия команды соответственно в защите и нападении.

Сегодня стало известно, что в штабе челябинского клуба не рассчитывают на еще двух специалистов, работавших с «черно-белыми» в сезоне-2022/2023. Так, команду покидают Вадим Гудзик (тренер по ОФП) и Георгий Гелашвили (тренер вратарей). В то же время остался у руля клуба главный тренер Анвар Гатиятуллин.

Напомним, что сегодня стало известно, что покинут расположение клуба и семь игроков. Так, штаб «Трактора» принял решение не продлевать контракты с Алексеем Бывальцевым, Теему Пулккиненом, Кириллом Капустиным, Игорем Исаевым, Романом Мануховым, Александром Брынцевым и Ильей Проскуряковым.