В хоккейном клубе «Трактор» будет сформирован новый тренерский штаб

Помощники наставника команды Анвара Гатиятулина отправлены в отставку

По итогам заседания совета директоров хоккейного клуба «Трактор» принято решение не продлевать контракты с помощниками главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Игорь Ефимов, Андрей Соколов и Георгий Гелашвили вынуждены будут искать для себя новое место работы. Кандидатуры специалистов в новый тренерский штаб челябинского клуба будут предложены генеральным менеджером команды Алексеем Волковым, об этом сообщил гендиректор клуба Иван Савин.

По словам Ивана Савина, совет директоров ХК «Трактор» признал неудовлетворительным выступление команды в КХЛ в сезоне-2022/2023.

«Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Генменеджер клуба Алексей Волков на заседании представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24», — цитирует слова Ивана Савина пресс-служба ХК «Трактор».

Гендиректор клуба также добавил, что принято решение не продлевать контракты со всеми помощниками главного тренера, то есть Игорем Ефимовым, Андреем Соколовым и Георгием Гелашвили. В то же время наставник команды Анвар Гатиятулин остается у руля команды — у него продолжает действовать контракт до конца сезона-2023/24. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 челябинский «Трактор» занял девятое место в Восточной конференции, не пробившись в плей-офф.