Хоккейный клуб «Трактор» вернул в Челябинск своего воспитанника Александра Шарова

В минувшем сезоне форвард выступал за хабаровский «Амур»

Воспитанник хоккейной школы «Трактор» Александр Шаров вернулся в Челябинск — руководство клуба подписало с форвардом двухлетний контракт. В минувшем сезоне он выступал за хабаровский «Амур», установив личный рекорд результативности в КХЛ — 18 очков (7 голов, 11 передач). Информацию о заключении контракта с игроком подтвердили в штабе ХК «Трактор».

Александр Шаров начинал свой путь в профессиональном хоккее в составе «Белых медведей», с которыми дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата МХЛ — в 2014 и 2015 годах. Сезон-2015/16 нападающий провел в «Челмете», где стал лучшим бомбардиром команды по итогам «регулярки» (28 игр, 23 очка). В том же году форвард дебютировал в КХЛ в составе «Трактора».

За главную команду города челябинец выступал на протяжении 6 сезонов, провел 265 игр, забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. Вместе с «черно-белыми» становился бронзовым призером чемпионата КХЛ (2018). Также в активе форварда пять матчей и три передачи в составе олимпийской сборной России.

«Подписание Александра Шарова, воспитанника школы клуба, продиктовано тем, что „Трактору“ на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона. Уверен, что сам нападающий многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Александр Шаров, выступая за «Амур», установил личный рекорд результативности в КХЛ за один регулярный чемпионат (18 баллов). Напомним, что первым новичком «Трактора» в этом межсезонье стал теперь уже экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов. Кроме того, заключил контракт с челябинским клубом и защитник Виктор Антипин, расцвет карьеры которого также прошел в магнитогорском клубе.