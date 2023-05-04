В хоккейный клуб «Трактор» перешел один из лидеров магнитогорского «Металлурга»

С челябинской командой контракт на один сезон подписал форвард Андрей Чибисов

Штаб хоккейного клуба «Трактор» подписал контракт с известным по выступлениям за магнитогорский «Металлург» Андреем Чибисовым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон. Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 стал первым новичком челябинского клуба в стартовавшем межсезонье, информацию о трансфере подтвердили в пресс-службе ХК «Трактор».

Андрей Чибисов является воспитанником прокопьевского «Шахтера». Начинал профессиональную карьеру в ВХЛ, выступая за тюменский «Рубин» и «Югру» из Ханты-Мансийска. После нескольких сезонов во втором эшелоне российского хоккея привлек внимание клубов КХЛ. Первым его клубом в элите стал казанский «Ак Барс». Однако наиболее ярко проявил себя форвард в магнитогорском «Металлурге». В сезоне-2021/22 форвард выиграл серебряные награды чемпионата КХЛ.

«С приглашением Андрея Чибисова „Трактор“ получил габаритного двустороннего форварда в топ-6, который имеет огромный опыт игры на разных уровнях: как в клубе, так и в сборной на Олимпийских играх. Переговоры с нападающим прошли непросто, так как на него был спрос в других командах КХЛ. Уверен, что наше сотрудничество и взаимная мотивация сторон принесут положительный результат», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Андрей Чибисов

Нападающий



Родился: 26 февраля 1993 года в Прокопьевске

Гражданство: Россия

Рост: 192 см

Вес: 103 кг

Хват: левый

Школа: «Шахтер», Прокопьевск

Карьера: «Тюменский легион», Тюмень (2013/2014), «Рубин», Тюмень (2013—2015), «Югра», Ханты-Мансийск (2014—2016), «Барс», Казань (2015—2018), «Ак Барс», Казань (2015—2018), «Металлург», Магнитогорск (2017—2019, 2020—2023), «Виннипег Джетс»/NHL (2019/2020), «Манитоба Муз»/AHL (2019/2020), олимпийская и национальная сборные России

В 2022 году хоккеист получил приглашение в состав национальной команды, с которой выиграл серебро Олимпийских игр в Пекине. В общей сложности в КХЛ Андрей Чибисов провел 445 матчей, набрал 182 (81+101) очка.