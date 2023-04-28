Сегодня, 28 апреля, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о продлении контракта с вратарем Сергеем Мыльниковым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Игрок является воспитанником челябинского хоккея и прошел всю вертикаль «черно-белых» от школы до главной команды, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Сергей Мыльников является перспективным воспитанником клубной школы. В прошлом сезоне он доказал, что готов играть в КХЛ и постоянно прогрессировать. Трудолюбие Сергея и его спортивные амбиции должны вывести голкипера на более высокий уровень, поэтому мы уверены, что его ждет успешная карьера в Челябинске», — прокомментировал подписание генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.
В текущем сезоне КХЛ Сергей Мыльников закрепился в составе «Трактора» и записал в актив первый «сухарь» в КХЛ, сыграв на «ноль» в выездном матче против ярославского «Локомотива». В январе-2023 вратарь был признан лучшим голкипером недели в лиге. На данный момент у вратаря 30 матчей в КХЛ, 10 побед, коэффициент надежности — 2.57, процент отраженных бросков — 92.1.
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