Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с голкипером Сергеем Мыльниковым

Соглашение с хоккеистом будет рассчитано до конца сезона‑2024/25

«Сергей Мыльников является перспективным воспитанником клубной школы. В прошлом сезоне он доказал, что готов играть в КХЛ и постоянно прогрессировать. Трудолюбие Сергея и его спортивные амбиции должны вывести голкипера на более высокий уровень, поэтому мы уверены, что его ждет успешная карьера в Челябинске»,

— прокомментировал подписание генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.

Сегодня, 28 апреля, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о продлении контракта с вратарем Сергеем Мыльниковым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Игрок является воспитанником челябинского хоккея и прошел всю вертикаль «черно-белых» от школы до главной команды, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».В текущем сезоне КХЛ Сергей Мыльников закрепился в составе «Трактора» и записал в актив первый «сухарь» в КХЛ, сыграв на «ноль» в выездном матче против ярославского «Локомотива». В январе-2023 вратарь был признан лучшим голкипером недели в лиге. На данный момент у вратаря 30 матчей в КХЛ, 10 побед, коэффициент надежности — 2.57, процент отраженных бросков — 92.1.Добавим, что накануне челябинский клуб и Илья Карпухин заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне игрок стал одним из ведущих защитников клуба — в 64 матчах набрал 17 очков за «черно-белых» в регулярном чемпионате КХЛ.