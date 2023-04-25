Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с Ильей Карпухиным

Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и Илья Карпухин заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне игрок стал одним из ведущих защитников клуба — в 64 матчах набрал 17 очков за «черно-белых» в регулярном чемпионате КХЛ. Информацию о новом соглашении игрока с клубом подтвердили сегодня, 25 апреля, в штабе «Трактора».

Илья Карпухин является воспитанником челябинского «Трактора». Защитник прошел всю клубную вертикаль от школы до главной команды. В 2018-м с «Белыми медведями» стал бронзовым призером Кубка Харламова. В следующем сезоне дебютировал за «черно-белых» в КХЛ, выйдя на лед в гостевом матче против московского «Спартака. За пять лет в главной команде стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22.

«Нам было важно продлить контракт с воспитанником „Трактора“ Ильей Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития, и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его. Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», — сообщил пресс-службе клуба генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Карпухин сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата, набрал 17 (7 + 10) очков, провел 55 «хитов» и заблокировал 99 бросков. Семь шайб и десять голевых передач — новый личный рекорд защитника по набранным баллам в одной «регулярке». Всего в КХЛ на счету хоккеиста «черно-белых» 262 поединка и 53 (13 + 40) очка при показателе полезности «+13».

Напомним, что Илья Карпухин стал единственным игроком «Трактора», который вошел в окончательный состав сборной «России 25». Она примет участие в товарищеских матчах в городах России, Беларуси и Казахстана. В Челябинске национальная команда сыграет две контрольные игры со сборной Беларуси 2 и 3 мая.

