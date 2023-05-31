Два челябинских хоккеиста в составе сборной России завоевали «Кубок Будущего — 2023»

Победителями турнира стали игроки системы клуба «Трактор» Руслан Хажеев и Александр Филатов

В Минске завершился хоккейный турнир «Кубок Будущего — 2023», в котором выступили четыре молодежные команды России и Белоруссии. Трофей завоевала одна из российских сборных, сформированная из игроков не старше 20 лет. В составе победителей отличились два хоккеиста из системы клуба «Трактор» — Руслан Хажеев и Александр Филатов, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В «Кубке Будущего — 2023» были представлены четыре команды: Россия U20 («Красные»), Россия U20 («Белые»), а также Белоруссия U21 и Белоруссия U20. Впервые были вызваны в состав молодежных сборных страны четыре хоккеиста из системы челябинского клуба «Трактор». При этом за «Красных» сыграли Руслан Хажеев и Александр Филатов, за «Белых» — Артем Проничкин и Ярослав Яппаров.

В заключительный игровой день в очном поединке встречались молодежные сборные России. Победу в матче одержали «Красные», взяв верх в серии буллитов — 4:3. Руслан Хажеев и Александр Филатов стали обладателями Кубка Будущего. У Ярослава Яппарова и Артема Проничкина — серебряные медали.