Хоккейный клуб «Трактор» потерпел сокрушительное поражение от лидера чемпионата КХЛ

Челябинцы на своем льду в результативном матче уступили питерскому СКА со счетом 3:9

Сегодня, 4 января, первый поединок в новом году в чемпионате КХЛ провели хоккеисты «Трактора». Челябинский клуб на своей площадке с крупным счетом уступил в результативном матче питерскому СКА со счетом 3:8. Южноуральцы упустили возможность вернуться в кубковую восьмерку в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К противостоянию с лидером чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» подходил с хорошим настроением. Перед новогодними каникулами «черно-белые» выдали серию из трех побед кряду, вплотную приблизившись к кубковой восьмерке в Восточной конференции.

«Черно-белые» не побоялись сыграть в открытый хоккей с грозным соперником. За это и поплатились — реализация голевых моментов у питерских армейцев была на высочайшем уровне. Хотя и челябинцы создали немало возможностей забить.

Уже в первом периоде лидер чемпионата КХЛ, по сути, сделал результат, забросив три безответные шайбы, при этом две из них — в большинстве. В дебюте второго отрезка матча армейцы довели счет до крупного — 0:4. Казалось, хозяевам не избежать крупного разгрома. Но, надо отдать должное «черно-белым», им удалось сократить разрыв в счете благодаря усилиям Сергея Калинина и Никиты Тертышного. Впрочем, гости ответили тем же. В итоге 2:6 после двух периодов.

Не изменился характер игры и в третьем периоде. В его дебюте Владимир Ткачев в меньшинстве забросил третью шайбу у «черно-белых». Питерцы ответили еще тремя точными бросками, сделав счет крупным — 3:9.

Послезавтра, 6 января, «Трактор» сыграет дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.