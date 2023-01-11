Сергей Мыльников помог «Трактору» одержать «сухую» победу над «Локомотивом» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб выиграл в Ярославле со счетом 1:0

Сегодня, 11 января, в очередном матче чемпионата КХЛ хоккеисты «Трактора» с минимальным счетом одержали победу в Ярославле над «Локомотивом». Героем матча стал голкипер челябинского клуба Сергей Мыльников, совершивший 33 сэйва и оформивший первый «сухарь» в КХЛ. Единственную шайбу в игре забросил форвард «черно-белых» Никита Тертышный, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом. На старте чемпионата КХЛ челябинский клуб уступил на своей площадке со счетом 0:4. Поединок в Ярославле давал возможность «черно-белым» взять реванш за домашнее поражение. Впрочем, для хоккеистов «Трактора» куда важней сейчас не сводить счеты с соперниками, а цепляться за спасительное место в кубковой восьмерке.

После поединка с ЦСКА тренерский штаб «Трактора» внес в состав два изменения. Встречу в Ярославле пропускали Артем Блажиевский и Иван Стежкин. Их заменили Александр Шепелев и Андрей Стась.

Первый период матча остался за хозяевами. Дважды «железнодорожники» действовали в большинстве, но не сумели реализовать лишнего. У челябинцев на последнем рубеже уверенно действовал Сергей Мыльников, дважды от взятия ворот гостей спасла штанга. На закате стартовой двадцатиминутки южноуральцы заработали на себе удаление. Команды начали второй отрезок в формате «5 на 4».

Челябинцы спустя 67 секунд после вбрасывания реализовали большинство благодаря усилиям Никиты Тертышного. После взятие ворот «Трактор» сумел перехватить инициативу. На экваторе поединка выход один на один не реализовал Алексей Бывальцев. «Черно-белые» до перерыва сумели сохранить минимальное преимущество в счете.

В заключительном периоде хозяева добавили в атаке, южноуральцы прижались к своим воротам. За четыре минуты до сирены подопечные Игоря Никитина дважды ошиблись и получили удаления. «Трактор» не смог реализовать двойное большинство. На закате поединка вместо Даниила Исаева на лед вышел шестой полевой игрок, но последний штурм ярославцам не удался — «Трактор» одержал победу, а голкипер Сергей Мыльников совершил 33 сэйва и оформил первый «сухарь» в Лиге.

Следующую игру, 13 января, челябинцы сыграют в Москве со «Спартаком».