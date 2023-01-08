Хоккеисты «Трактора» упустили победу в матче чемпионата КХЛ с ЦСКА

Московские армейцы одержали волевую победу в Челябинске со счетом 2:1

Сегодня, 8 января, челябинский «Трактор» потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ. На своей площадке южноуральцы вели в счете в поединке против столичного ЦСКА, однако не смогли удержать победный счет, проиграв со счетом 1:2. Это уже пятая победа подряд московских армейцев в чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На поединок с действующими обладателями Кубка Гагарина тренерский штаб «Трактора» заявил привычные сочетания. Единственным изменением стало появление Александра Брынцева, который заменил в линии обороны Александра Шепелева.

Старт встречи в Челябинске остался за гостями. Армейцы чаще контролировали шайбу и регулярно угрожали воротам Сергея Мыльникова. За первые 20 минут игры «черно-белые» заблокировали девять бросков. На экваторе периода хозяева заработали большинство, но не смогли переиграть оборону ЦСКА.

Во втором игровом отрезке счет в матче был открыт. Антон Бурдасов под занавес периода при игре «5 на 3» реализовал большинство — 1:0. Однако гости успели отыграться еще до ухода на перерыв — за 17 секунд до сирены Андрей Светлаков броском с ползоны нейтрализовал преимущество «Трактора».

На старте заключительного периода Сергей Плотников реализовал большинство и вывел армейцев вперед — 1:2. Челябинцы попытались активизировать свои действия в атаке, но соперник сыграл четко и предельно строго в обороне, не дав «черно-белым» и шанса на спасение.

Теперь южноуральцев ждет гостевое турне из трех матчей. Первый соперник — ярославский «Локомотив», с которыми «Трактор» сыграет 11 января.