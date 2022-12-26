Хоккеисты «Трактора» впервые в сезоне обыграли «Металлург» в южноуральском дерби

Челябинский клуб выиграл в Магнитогорске по буллитам — 5:4

Сегодня, 26 декабря, состоялось четвертое по счету южноуральское дерби в чемпионате КХЛ, которое впервые завершилось в пользу «Трактора». Челябинский клуб в гостях победил по буллитам магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После перерыва, связанного с проведением Недели звезд хоккея в Челябинске и матчами национальной сборной на Кубке Первого канала, «Трактор» успел сыграть два матча. Сначала челябинцы выиграли дома у «Сибири» (4:2), а затем проиграли, но вырвали-таки 1 очко в Москве у «Динамо», уступив в овертайме. Но важней даже не результаты, а ту игру, которую показали подопечные Анвара Гатиятулина. В кои-то веки появилась надежда на то, что отдых пошел команде не пользу и во второй части чемпионата мы уже увидим совсем другой «Трактор». Тот, который в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали. По-спортивному злой и амбициозный.

Поединок с «Металлургом» только укрепил в мысли, что «Трактор» находится на верном пути исправления. Хотя и сейчас делать какие-то выводы рано, но светлый лучик надежды промелькнул весьма отчетливо.

В Магнитогорске за «черно-белых» дебютировали голкипер Кирилл Устименко и защитник Александр Брынцев. Вернулись в состав Петр Хохряков, Александр Шепелев и Иван Стежкин. Пропускали встречу Сергей Мыльников, Игорь Исаев, Роман Манухов, Андрей Стась и Егор Фатеев.

Старт поединка прошел с небольшим преимуществом хозяев. Они первыми вышли вперед — отличился Андрей Чибисов. Ответ «Трактора» не заставил себя ждать — спустя 29 секунд счет сравнялся усилиями Теему Пулккинена. На экваторе периода «сталеварам» удалось реализовать большинство. До перерыва челябинцы создали несколько опасных моментов у ворот Эдди Паскуале, но голкипер «Металлурга» выручил свою команду.

Во втором отрезке игры хозяева действовали от обороны, с быстрыми контратаками на ворота Кирилла Устименко. Один из таких выпадов увенчался успехом — отличился Николай Голдобин. И вновь роль лидера на себя у «черно-белых» взял Теему Пулккинен, удачно подставивший клюшку «на пятачке» — 3:2.

В заключительном периоде команда Анвара Гатиятулина сначала сравняла счет, а две минуты спустя вышла вперед. Отличились Сергей Калинин и Никита Сошников. Однако удержать преимущество «черно-белые» не смогли. Благодаря усилиями Коди Керрана «Магнитка» сравняла счет, перевела игру в овертайм, а потом в серию буллитов. Победу «Трактора» принес точный бросок Максима Шабанова — 5:4.

Впереди обе команды сыграют послезавтра, 28 декабря, календарные поединки с другими соперниками, а уже 28 декабря сыграют снова между собой, но уже в Челябинске.