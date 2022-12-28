Хоккеисты «Трактора» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в день своего юбилея

В чемпионате КХЛ челябинцы на своем льду выиграли у уфимцев 4:2

Сегодня, 28 декабря, в чемпионате КХЛ хоккеисты челябинского «Трактора» в день своего 75-летия одержали победу над уфимским «Салаватом Юлаевым». В составе победителей дублем отметился форвард Владимир Ткачев, две результативные передачи на счету Максима Шабанова, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Игра в Челябинске была приурочена к юбилею клуба. 27 декабря «Трактору» исполнилось 75 лет. Перед стартом поединка было произведено символическое вбрасывание шайбы, в котором принял участие ветеран «черно-белых» Виктор Панин.

Первый период остался за хозяевами. Южноуральцы перебросали соперника 17:5 и сумели дважды огорчить голкипера гостей Илью Ежова. Форвард «Трактора» Владимир Ткачев с разницей в пять минут оформил «дубль».

Во втором отрезке матча уфимцы сумели перехватить инициативу. Эта активность вылилась в шайбу Сергея Шмелева. Челябинцы ответили после быстрой контратаки, которую завершил Сергей Калинин. Гости до сирены на перерыв вновь сократили отставание до минимума. Шайбу «в раздевалку» забросил Александр Кадейкин — 3:2.

На 7-й минуте заключительного периода Алексей Бывальцев забил курьезную шайбу и вновь восстановил преимущество «Трактора» до двух шайб. До сирены хозяева сумели сохранить победный счет. Челябинцы в юбилей клуба были сильней соперников из столицы Башкортостана — 4:2.

В уходящем году «Трактору» предстоит сыграть еще один матч. Зато какой! Послезавтра, 30 декабря, челябинцы принимают магнитогорский «Металлург».