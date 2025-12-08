Хоккейный клуб «Трактор» подтвердил уход из команды Рафаэля Рише

31-летний канадский специалист покинул Челябинск

Челябинск покинул исполняющий обязанности главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише. 31-летний специалист не смог помочь команде вернуть хорошую игру и результаты после того, как ушел из клуба Бенуа Гру. Информацию о разрыве контракта с тренером подтвердили в штабе «черно-белых», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Исполняющий обязанности главного тренера „Трактора“ Рафаэль Рише завершает работу в клубе. Благодарим Рафаэля за честную и самоотверженную работу. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере! Решение по назначению главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней», — выступили с официальным заявлением в штабе ХК «Трактор».

Отставка Рафаэля Рише пришлась после провального домашнего матча «Трактора» с московским «Динамо», в котором «черно-белые» потерпели разгромное поражение со счетом 4:8.

Рафаэль Рише присоединился к «черно-белым» летом 2024 года, войдя в тренерский штаб Бенуа Гру. Канадский специалист отвечал за атакующие действия и в своем первом сезоне помог команде стать серебряным призером чемпионата КХЛ.

После отставки Бенуа Гру осенью текущего сезона Рише был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Однако под его руководством дела у «Трактора» лучше не стали — команда одержала лишь две победы в восьми матчах. На текущий момент челябинский клуб занимает 6‑е место в Восточной конференции.

Вопрос о том, кто возглавит «Трактор» на постоянной основе, пока остается открытым. Сейчас в чемпионате КХЛ короткая 10‑дневная пауза, связанная с выступлением сборной России на Кубке Первого канала. Ранее в тренерский штаб команды уже были приглашены ассистенты Евгений Корешков и Сергей Зубов. Не исключено, что один из них может возглавить команду, если генеральный менеджер Алексей Волков не сможет договориться с другими кандидатами.